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Фото удара по автомобилю секретной американской ракеты выложили в интернет

09:45 11.12.2019 Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq
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Судя по фотографиям, «ракета-клинок» пробила крышу машины. Удар наносился с беспилотника.

Фото удара по автомобилю секретной американской ракеты выложили в интернет
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

В Сети появились фотографии последствий атаки на автомобиль боевиков в Сирии.


Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X. Это модифицированная версия AGM-144 Hellfire «Адское пламя» с новым механизмом действия: цель поражается не взрывчаткой, а лезвиями, которые раскрываются при подлете к ней.
Судя по фотографиям, «ракета-клинок» пробила крышу машины. По данным ресурса, удар наносился с беспилотника.
The Drive отмечает, что такое оружие уже применялось в районе города Африн в Алеппо. В результате той атаки погибли три человека.

Источник: РИА Новости

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