Фото удара по автомобилю секретной американской ракеты выложили в интернет

В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты

В Сети появились фотографии последствий атаки на автомобиль боевиков в Сирии.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 7 декабря 2019 г.



Как пишет портал The Drive, удар мог быть нанесен секретной американской ракетой AGM-114R9X. Это модифицированная версия AGM-144 Hellfire «Адское пламя» с новым механизмом действия: цель поражается не взрывчаткой, а лезвиями, которые раскрываются при подлете к ней.

Судя по фотографиям, «ракета-клинок» пробила крышу машины. По данным ресурса, удар наносился с беспилотника.

The Drive отмечает, что такое оружие уже применялось в районе города Африн в Алеппо. В результате той атаки погибли три человека.

Источник: РИА Новости