Отрубала головы кошкам и черепа продавала по 500 рублей в соцсети живодерка из Новосибирска

Закон «Об ответственном обращении с животными» (498-й ФЗ) вступил в силу в конце декабря 2018-го

Горе-предприниматели незаконно держат у себя редких животных и пытаются всячески на них нажиться. Бизнесмены за счет бюджетных средств открывают черные пункты передержки, где доводят собак и кошек до смерти. Подростки издеваются над своими и чужими питомцами — порой доходит до массовых убийств. Казалось бы, после принятия закона о защите братьев наших меньших случаев жестокого обращения станет меньше в разы, а живодеры получат по заслугам. Однако на деле глобально ничего не изменилось. Почему так — в материале РИА Новости к Международному дню прав животных.

«Выверенный и выстраданный»

Закон «Об ответственном обращении с животными» (498-й ФЗ) вступил в силу в конце декабря 2018-го. Важная его составляющая — подзаконные акты, где дополняются основные положения. Всего таких уточненных документов должно быть четырнадцать. Они начнут действовать с 1 января 2020 года. Однако на сегодняшний день подготовлено всего девять актов, хотя по регламенту срок истек 24 июня. Впрочем, и теми, что уже есть, эксперты не очень довольны.



«Нас — профессиональное сообщество — не услышали. Непонятно, в чьих интересах разрабатываются эти акты. Некоторые противоречат положениям закона», — говорит РИА Новости председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий приводит пример: по закону передвижные цирки шапито запрещаются, «а в подзаконном акте фактически легализуются». «Идем дальше. Принимаются правила обращения с безнадзорными животными, которые должны конкретизировать закон. Но там нет никаких уточнений. Кроме того, отсутствуют четкие требования к приютам», — объясняет Бурматов.

Хотя были прецеденты, когда активистов услышали. Так, изначально МВД опубликовало перечень из 69 потенциально опасных пород собак, которых запретят выгуливать без намордников и поводков. После неоднозначной реакции общественности список сократили до тринадцати. «Это один из редких случаев. В остальном же подзаконные акты очень слабые», — замечает Бурматов. А многие отсутствуют до сих пор: в частности, не утверждены требования к обращению с животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях, нет документа, регулирующего полномочия в сфере надзора.

«Над законом работали восемь лет — он выверенный и выстраданный. А такими некачественными подзаконными актами все, к сожалению, торпедируется», — подытожил депутат.

Важная ступень

Пока у зоозащитного сообщества больше вопросов, чем ответов. По мнению юриста ассоциации «Зооправо» Евгении Немцовой, серьезная недоработка — отсутствие прямого запрета на умерщвление здоровых животных, которые не испытывают непереносимых физических страданий. «Такой запрет установлен только для тех, кто в приюте. Бесхозных животных без владельцев, находящихся на свободе, это затрагивает косвенно (следует из запрета жестокого обращения)», — комментирует Немцова РИА Новости.

С домашними ситуация хуже — по закону владельцу запрещается отказ от содержания питомца, пока того не передадут в приют или новому хозяину. «И тут же допускается «отчуждение» еще и «иным законным способом». Каким — не конкретизируется. Исходя из статьи 137 Гражданского кодекса, к животным применяются общие правила об имуществе, которым можно распоряжаться на свое усмотрение, в том числе уничтожать. То есть, если дело касается животных, умерщвлять. Это недопустимо, такой позиции придерживается и Минприроды. Для уточнения мы направили запрос в Госдуму, пока он остался без ответа», — подчеркивает юрист.

Уголовный кодекс

До того как появился закон об ответственном обращении с животными, все, что касалось жестокого обращения, было прописано только в статье 245 УК. Однако само понятие «жестокое обращение» в УК и федеральном законе сформулировано по-разному. И это, по мнению зоозащитников, стало одной из причин того, что многие живодеры до сих пор не получили по заслугам, а 245-я — малоэффективна.

Чтобы добиться суда, в действиях человека должны быть определенные «хулиганские или корыстные побуждения», которые и привели к последствиям — увечью или гибели животного.

«А вот в федеральном законе это понятие сформулировано корректно — указаны последствия не только в виде гибели или увечья, но и другого вреда здоровью. Оговаривается, что речь может идти об истязании животного, в том числе голодом, жаждой, побоями и так далее», — перечисляет Немцова.

Статистики нет

Официальной статистики, сколько всего четвероногих страдает от жестокого обращения, нет. Каждое зоозащитное сообщество ведет свой подсчет.

«Только к нам поступает в среднем от десяти до двадцати сигналов еженедельно, — рассказывает специалист по закупкам ассоциации «Зооправо» Екатерина Шевелева. — Условно делим их на две группы — единичные случаи, связанные с физическими лицами, и отловы животных без владельцев. Большинство погибает из-за недобросовестных исполнителей контрактов: во время отлова, в приютах и пунктах передержки».

В ноябре в Госдуме прошел круглый стол, посвященный правоприменительной практике по 245-й статье. Представители МВД проинформировали: в 2018-м в России было возбуждено 117 уголовных дел, а в первой половине 2019-го — только пятьдесят одно.

Живодерки из Новосибирска

Яркий пример того, что полицейские без особого энтузиазма берутся за дела, подпадающие под статью 245, — история новосибирских живодерок. В августе этого года местная жительница выпустила кота по кличке Мотя погулять, а в итоге нашла питомца в мусорном контейнере возле подъезда: без конечностей и головы, скальп был снят по плечи и лежал в том же пакете. Как выяснилось позже, животное убила и расчленила 16-летняя Ника, а выкинула кота ее подруга Маша (имена несовершеннолетних изменены). Когда оперативники прибыли на место и зашли в квартиру Ники, то были ошарашены. В холодильнике — труп кота и эмбрионы котят, в комнате — несколько коробок костей, черепов и скальпов животных.

Девочка жила одна с пятнадцати лет, родители переехали в другой район города. В квартире она организовала самую настоящую пыточную. Возмущенные новосибирцы вышли на акцию протеста, собирали подписи, обращались в различные ведомства. Но реакции не последовало. Тогда активисты провели собственное расследование — изучили двор дома, где живет живодерка. Увиденное их потрясло: под окнами квартиры Ники — гниющие останки животных, все без голов. Тут же выяснилось, что Ника вела группу в соцсетях, где продавала черепа по 500 рублей за штуку.

Общественница Светлана Строилова сообщила РИА Новости, что уголовное дело возбудили лишь спустя месяц, 29 августа, — по первой части статьи 245.



В конце сентября ситуацию взял на контроль Следственный комитет. Светлана уверяет: под давлением общественности. «До того как этим не заинтересовались следователи, в квартире подозреваемой даже обыски толком не проводились. Родители Ники на наших глазах коробками выносили останки животных (очевидцы все фиксировали и выкладывали в Сеть), отмыли комнату. Утрата улик — колоссальная», — сетует активистка.

По изъятым в ходе осмотра места происшествия предметам назначены криминалистические экспертизы. «Кроме того, проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Результаты покажут, что делать с Никой: принять меры медицинского характера и с ними направлять ее в суд или прекратить дело ввиду ее невменяемости», — говорит новосибирский юрист Сергей Егоров.

Впрочем, он добавляет, что совершившая преступления девушка была несовершеннолетней, «так что отделается только штрафом». «А подруга Ники, Маша, которая живет в семье опекунов, и вовсе останется безнаказанной: на момент случившегося она не достигла возраста уголовной ответственности — шестнадцати лет».

«В этой истории всю работу, по сути, выполнила общественность — люди самостоятельно изучали соцсети, ворошили брошенные на улице пакеты с останками животных, собирали улики и умоляли приобщить их к делу», — отмечает Светлана Строилова.

К слову, она присутствовала на том самом круглом столе в Госдуме в ноябре — собравшиеся были возмущены инцидентом в Новосибирске и тем, что разбирательства настолько затянулись. Общественники призвали снизить возраст ответственности по статье 245 до четырнадцати лет, а также разработать методические указания для работников МВД.

Сергей Егоров уточняет: то, что полиция неохотно берется за 245-ю, — «обычное дело». За всю практику ему удалось довести до суда только два случая жестокого обращения с животными. И то по 245-й из них прошло одно.

Некуда девать

Совершенно отдельная тема — «фотоживодеры». «У нас в Краснодаре это очень распространено, — рассказывает агентству представитель отделения Альянса защитников животных Елена Наседкина. — В летний сезон мы чуть ли не каждые выходные вызывали полицию. Результат — нулевой. Полицейские как-то объяснили нашим волонтерам, что у них нет четко прописанного регламента, как быть в таких случаях со зверями, куда их передать».

Найти животному дом, продолжает Наседкина, действительно непростое дело: «Поэтому нужно организовать при заповедниках реабилитационные центры, куда можно было бы направлять конфискованных особей».

К слову, судьба тех четвероногих, у которых есть какие-то увечья, и вовсе плачевна. «Если с ним что-то случается и его нельзя вернуть обратно в дикую природу, существует три варианта — его либо убивают, либо продают через аукцион, либо же отправляют в муниципальные зоопарки. Искалеченные особи зоопаркам не интересны, их не продать, поэтому их уничтожают», — комментирует проблему член ОНФ в Челябинской области, зоозащитник Карен Даллакян. Он предлагает поддержать некоммерческие организации, которые хотят спасать любых животных, в том числе инвалидов.

Даллакян акцентирует внимание еще на одном нюансе: ветеринарное сообщество сегодня в тупиковой ситуации — они берутся за лечение краснокнижных животных, а в итоге получают за это штраф. «Если они каким-то образом оказываются в ветеринарной клинике, приходит инспектор и выписывает штраф, потому что в законе нет слова «лечение». Есть только «содержание». Из-за этого ветеринаров штрафуют на сумму от пятисот тысяч до миллиона рублей».

«Пустой звук»

В целом 498-й ФЗ в действительности не охватывает права всех братьев наших меньших, подводит итог президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. В частности, активистка возмущена тем, что законом никак не регулируются три крупнейшие сферы: животноводство, пушное звероводство и опыты над животными. Хотя надо охватить все отрасли, где человек тем или иным образом эксплуатирует зверей.

В свою очередь, Евгения Немцова из «Зооправа» указывает еще на один пробел законодательства: «Федеральный закон зафиксировал много правил, но не установил ответственность за их нарушение. К сожалению, для наших граждан запрет без угрозы наказания — пустой звук».

Источник: РИА Новости