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Икорка новогодняя: 7 кг черной икры изъял СК у жителей Новосибирска

09:00 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Красную и черную икру сибиряки привозили с Дальнего Востока и продавали через интернет.

Икорка новогодняя: 7 кг черной икры изъял СК у жителей Новосибирска
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей. Они подозреваются в незаконном приобретении и продаже особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ).

По предварительным данным, в течение 2019 года местные жители на территории Российской Федерации осуществили незаконные приобретение и продажу добытых незаконным путем на территории Дальнего Востока особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации – черной икры и рыб ценных пород, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С целью осуществления своей преступной деятельности жители Новосибирской области организовали доставку автомобильным транспортом незаконно добытых на территории Дальнего Востока особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации – черной икры и рыб ценных пород. После чего подозреваемыеособо ценные водные биологические ресурсы реализовывали жителям Новосибирской области посредством сети «Интернет».

В ноябре 2019 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, преступная деятельность подозреваемых была пресечена.

В ходе проведенных обысков в автомобиле и жилище подозреваемых обнаружена и изъята черная икра в количестве не менее 7 килограммов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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