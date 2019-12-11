Чиновницу Елену Семенову поместили под домашний арест: ее подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске

Подозреваемую в мошенничестве чиновницу поместили под домашний арест в Новосибирске

Напомним, речь идёт о Елене Семёновой, занимавшей пост главы департамента архитектуры и строительства в администрации Первомайского района областного центра.

52-летнюю чиновницу подозревают в махинациях с недвижимостью. Ранее «Вести Новосибирск» публиковали видеозапись задержания женщины, которое состоялось прямо на совещании, а также съёмку с обыска в кабинете Семёновой.

10 декабря стало известно, что ближайшие два месяца задержанная проведёт под домашним арестом. По данным информационного портала «Сиб.фм», решение о выборе соответствующей меры пресечения было принято в минувшее воскресенье.

— По ходатайству следствия в отношении подозреваемой 8 декабря была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он продлится два месяца, — цитируют журналисты слова собственного источника в региональном полицейском главке.

Источник: nsktv.ru