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Чиновницу Елену Семенову поместили под домашний арест: ее подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске

08:45 11.12.2019 Фото: с сайта nsktv.ru
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52-летнюю женщину задержали прямо на совещании.

Чиновницу Елену Семенову поместили под домашний арест: ее подозревают в мошенничестве с недвижимостью в Новосибирске
Подозреваемую в мошенничестве чиновницу поместили под домашний арест в Новосибирске

Напомним, речь идёт о Елене Семёновой, занимавшей пост главы департамента архитектуры и строительства в администрации Первомайского района областного центра.
52-летнюю чиновницу подозревают в махинациях с недвижимостью. Ранее «Вести Новосибирск» публиковали видеозапись задержания женщины, которое состоялось прямо на совещании, а также съёмку с обыска в кабинете Семёновой.

10 декабря стало известно, что ближайшие два месяца задержанная проведёт под домашним арестом. По данным информационного портала «Сиб.фм», решение о выборе соответствующей меры пресечения было принято в минувшее воскресенье.

— По ходатайству следствия в отношении подозреваемой 8 декабря была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он продлится два месяца, — цитируют журналисты слова собственного источника в региональном полицейском главке.

Источник: nsktv.ru

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От редакции

А сколько мы еще не знаем махинаций...

Лёка, 11 декабря 2019 10:12
УДАЛЕНО Вы хоть бы потрудились узнать правильное название структурного подразделения, прежде чем размещать новость! НЕТ в администрации Первомайского (да и других) района города Новосибирска департаментов!!! Департаменты существуют только в мэрии, а в районах - ОТДЕЛЫ!!! Семенова - начальник отдела!!!

От редакции. Источник информации указан. Это ВЕСТИ-Новосибирск. Всё своё негодование вы можете направить им.

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