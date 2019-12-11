Расстрелял шесть человек в больнице и застрелился сам 42-летний мужчина в Чехии

Погибли четверо мужчин и две женщины. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

В Чехии опубликовали фото подозреваемого в нападении на больницу

Полиция Чехии опубликовала фотографию подозреваемого в стрельбе в городе Острава, в результате которой погибли шесть человек.

«Просим о помощи в поиске вероятного подозреваемого. Мы также призываем всех к повышенной осторожности», — говорится в подписи к фото подозреваемого, опубликованного в Twitter полиции.

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил журналистам, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве. По словам министра, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров. Полиция оцепила район, прилегающий к больнице.

Подозреваемый стрелок из Остравы застрелился перед задержанием, сообщила полиция Чехии. Полицейские отследили передвижения его автомобиля, на котором он уехал из больницы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает телеканал CT24. Глава МВД Ян Гамачек затем сообщил, что подозреваемый умер, пишет Интефакс.

Его личность установлена. Утром во вторник этот 42-летний мужчина пришел в отделение травматологии городской больницы Остравы и начал стрелять в пациентов, ожидавших приема. Погибли шесть человек, еще трое были ранены. Погибли четверо мужчин и две женщины. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что напавший стрелял людям в голову с близкого расстояния. Затем он скрылся.

Полицейские получили сообщение о стрельбе в 7:19 по местному времени (8:19 по Москве), и были на месте пять минут спустя. Они установили, кто стрелял, изучив записи камер видеонаблюдения. Затем его машину — серебристую Renault Laguna — отследили с помощью вертолета. Спецоперацию по его задержанию проводили за пределами Остравы.

Есть ли у стрелявшего сообщники, полиция не знает. Оружие он хранил нелегально.

В Остраву направились глава МВД Ян Гамачек и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.