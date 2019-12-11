Хотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска

Над письмом работают юристы. И его рассмотрят на каждом депутатском комитете и вынесут на голосование на очередной сессии горсовета.

Депутаты готовы отстаивать каждый кусочек берегов Бердска

Намерены до конца отстаивать берег в Северном микрорайоне, арендуемый бизнесменом Илющенко, от имени всех жителей депутаты Бердска. Срок аренды земли истек в конце 2018 года. В аренде земельных участков на Бердском заливе, где находятся пристань, бассейн и другие постройки, предпринимателю отказали. Но вскоре он представил техплан, по которому данные участки входят в единый неделимый комплекс с центром «Лесная сказка».

— Мы хотим зайти в программу «Комфортная городская среда» и сделать набережную для горожан. Муниципальную. Нам многое непонятно в создавшейся проблеме. Разрешенное использование участков разное, участки были в аренде. В аренде отказали. Как можно было земельный участок, аренда которого закончилась, объединить в единый комплекс и оформить его, — отметила на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству 10 декабря депутат Елена Белова.

Как рассказали депутаты, юротдел мэрии уже посмотрел депутатское письмо и внес свои коррективы. Их народные избранники рассмотрели кулуарно. После корректировки обращения к генпрокурору письмо будет рассмотрено на остальных депутатских комитетах и вынесено на голосование на очередной сессии горсовета депутатов.

Напомним, на комитете по промышленности и предпринимательству бердского горсовета в начале декабря рассматривали письмо от имени депутатов в генеральную прокуратуру на бизнесмена Илющенко, незаконно арендующего территорию берега Бердского залива. Таково мнение народных избранников. Аренда земли истекла в январе 2019 года, новый договор Александр Илющенко с бердской мэрией не заключал.

Решением сессии Совета депутатов от имени всех жителей Бердска предлагалось отправить письмо в генеральную прокуратуру. И попросить генерального прокурора взять под личный контроль ситуацию, которая возникла в городе в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Северном.

В 2018 году Илющенко было отказано в аренде земельных участков без проведения торгов сроком на 10 лет. 18 декабря 2018 года Илющенко повторно обратился в бердскую горадминистрацию с заявлением о предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов сроком на 10 лет. В заявлениях Илющенко указано, что на земельных участках размещено сооружение — пансионат «Лесная сказка». Согласно сведениям публичной кадастровой карты вышеуказанный объект недвижимости, расположенный на земельных участках, 13 декабря 2018 года поставлен на учет как единый недвижимый комплекс вместе с иными объектами недвижимости, расположенными на земельных участках (Изумрудный, 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Попова, 12) и пансионат «Лесная сказка», правообладателем которого является Илющенко.

При этом по имеющейся в бердской горадминистрации проектной документации объекта капитального строительства, спальный корпус и многофункциональное здание по ул. Попова, 10, пансионат «Лесная сказка», предусмотрено строительство основных и вспомогательных объектов исключить в границах земельных участков. Какая-либо другая проектная документация Илющенко не представлялась. Разрешение на ввод в эксплуатацию, реконструкцию пансионата «Лесная сказка» администрацией Бердска не выдавалось.

17 декабря 2019 года Илющенко было отказано в предоставлении земельных участков на праве аренды без проведения торгов по его заявлению.

Депутаты в своем обращении отметили, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неприятных последствий в связи с допущенными нарушениями Градостроительным законодательством РФ при возведение объектов недвижимости на набережной, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.

Депутаты отметили, что необходимо дать правовую оценку действиям инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности. Предоставление подобного плана дало Илющенко возможность исключительного права аренды. А также приобрести в собственность земельные участки, отмечали народные избранники.

Депутат бердского горсовета депутатов Елена Белова хорошо помнит начало истории с арендой и, конечно, ее продолжение.

По словам Елены Викторовны, участок, отданный в аренду, был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил сначала возвести многоэтажки, часть прибыли с продажи которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена, предполагала Белова.