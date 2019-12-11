Украли шоколадки в магазине на АЗС двое малолеток в Бердске

Полицейские их быстро поймали благодаря записи с камер видеонаблюдения. Поскольку подростки не достигли возраста ответственности, накажут за мелкое хищение их родителей.

Успели ли дети съесть украденный шоколад, неизвестно

Вечером 9 декабря обокрали одну из автозаправочных станций Бердска. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», двое подростков стащили продукты в магазине на АЗС. В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт и уточнили, что дети украли шоколадки.

Сотрудники магазина при АЗС немедленно сообщили о происшествии в полицию. Стражи порядка оперативно разыскали малолетних правонарушителей.

— Двое несовершеннолетних похитили шоколад. Они уже установлены. Один из них допрошен. Но в силу возраста они не подлежат ответственности за административное правонарушение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

По его словам, быстро найти малолетних воришек помогла видеозапись с камер видеонаблюдения на заправке.

— Материалы о мелком хищении находятся в отделе полиции Бердска. Поскольку несовершеннолетние не достигли возраста ответственности, будет приниматься решение в отношении их родителей, — пояснил Сурнин.

Подростки в Бердске в последнее время необъяснимо активизировались: целыми бандами нападают на людей в подъездах, с отвертками в электричках, грабят автомобили, бьют сверстников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Так что кража шоколадок из придорожного магазина на этом фоне выглядит детской шалостью.