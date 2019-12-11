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Украли шоколадки в магазине на АЗС двое малолеток в Бердске

09:30 11.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Полицейские их быстро поймали благодаря записи с камер видеонаблюдения. Поскольку подростки не достигли возраста ответственности, накажут за мелкое хищение их родителей.

Украли шоколадки в магазине на АЗС двое малолеток в Бердске
Успели ли дети съесть украденный шоколад, неизвестно

Вечером 9 декабря обокрали одну из автозаправочных станций Бердска. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», двое подростков стащили продукты в магазине на АЗС. В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт и уточнили, что дети украли шоколадки.

Сотрудники магазина при АЗС немедленно сообщили о происшествии в полицию. Стражи порядка оперативно разыскали малолетних правонарушителей.
— Двое несовершеннолетних похитили шоколад. Они уже установлены. Один из них допрошен. Но в силу возраста они не подлежат ответственности за административное правонарушение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

По его словам, быстро найти малолетних воришек помогла видеозапись с камер видеонаблюдения на заправке.
— Материалы о мелком хищении находятся в отделе полиции Бердска. Поскольку несовершеннолетние не достигли возраста ответственности, будет приниматься решение в отношении их родителей, — пояснил Сурнин.

Подростки в Бердске в последнее время необъяснимо активизировались: целыми бандами нападают на людей в подъездах, с отвертками в электричках, грабят автомобили, бьют сверстников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Так что кража шоколадок из придорожного магазина на этом фоне выглядит детской шалостью.

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От редакции

В семье не покупают сладкое или адреналин?

Аноним, 11 декабря 2019 09:51
НВР:
Я считаю,что в таких семьях дети просто никому не нужны.Если купят ребенку сладости,то себе не останется на сигареты и на пойло
Аноним, 11 декабря 2019 10:33
Была в магазине Холди и наблюдала картину: Продавец задержала з-х подростков лет 13-14 с бутылкой виски и вызвала охрану ГБР и вы думаете у подростков были виноватые лица? Правильно, ни грамма стыда. Одеты с достатком, современные стрижки и наглые ухмылки.С лета наблюдала за пятью подростками, они собирали металлолом и носили на металлобазу, сейчас этих подростков ходит уже 15 человек и мат на мате. Страшно за других детей.

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Аноним, 11 декабря 2019 11:06
А раньше подростки были октябрятами, пионерами и комсомольцами. А теперь блогеры. Альтернатива к сожалению никакая. У кого-то дети Бэнтли в Испании не рады у кого-то шоколадки не видят.

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