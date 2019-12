Соло-Презент приглашает встретить Новый Год в колоритной Индии

Новый год в колоритной Индии

НОВЫЙ ГОД В КОЛОРИТНОЙ ИНДИИ! 21.12 ИЗ НОВОСИБИРСКА НА 12 НОЧЕЙ от 30.825 руб/чел!

ИНДИЯ (ГОА) ИЗ НОВОСИБИРСКА!

21.12 на 12 ночей 1/2 DBL



30.825 RUB — Fortuna-1 1 * — RO34.923 RUB — Sindola Inn 3*** — BB37.461 RUB — Prazeres Resort 3 *** — BB42.575 RUB — Casa Ahaana Resort 4**** — BB44.025 RUB — Hotel Regent Laguna 4 **** — BB71.442 RUB — The O Resort & SPA (ex. O Hotel) 5 ***** — BB89.175 RUB — The Lalit Golf & Spa Resort 5 ***** — BB

*дополнительно оплачивается виза

— крайний срок подачи документов на электронную визу — 16.12.2019 12:00

*дополнительно оплачиваются рождественские и новогодние ужины

