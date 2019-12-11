«Юджин-Сервис»: Отремонтируем вашу технику в поставленные сроки

Отремонтируем вашу бытовую технику в точно обговоренные сроки. «Юджин-Сервис» — это качество,надежность и порядок во всем!

«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь

Отремонтируем вашу бытовую технику в точно обговоренные сроки. «Юджин-Сервис» — это качество,надежность и порядок во всем!

Согласно требованиям Правил Бытового Обслуживания, в стационарных мастерских устанавливаются следующие максимальные сроки на ремонт:

1. Цветные телевизоры второй и третьей категории – 30 рабочих дней.

2. Цветные телевизоры первой категории , а также все цифровые телевизоры цветного изображения – 60 рабочих дней.

3. Черно белые телевизоры, СВЧ печи, автомагнитолы, магнитолы, магниторадиолы, радиотелефоны – 14 рабочих дней.

4. Музыкальные центры, видеомагнитофоны, видеоплееры, мониторы – 30 рабочих дней.

В случае невыполнения работы по окончании указанного срока согласно ПБО, владелец должен быть поставлен в известность. До него должна быть доведена причина не выполнения работы, а также должен быть установлен новый разумный срок исполнения заказа. Владелец вправе в любой момент забрать аппаратуру из ремонта оплатив при этом все затраты понесенные мастерской.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ:

Выписка из ГОСТ Р 50936-96.

10.2 В случае отказа заказчика от ремонта аппаратуры в объёме, предложенном предприятием, последнее должно гарантировать соответствие параметров отремонтированной аппаратуры требованиям нормативной документации только в объёме выполненного ремонта, о чём должна быть сделана соответствующая отметка в квитанции (документе и т. д.).

10.4 Гарантийный срок на отремонтированный аппарат исчисляют со дня выдачи отремонтированного или восстановленного аппарата заказчику и его считают действительным при соблюдении заказчиком правил эксплуатации.

10.5 В период гарантийного срока, установленным ремонтным предприятием, повторный ремонт аппаратуры проводят за счёт ремонтного предприятия, за исключением оплаты заказчиком стоимости сборочных единиц и деталей, не заменявшихся при предыдущем ремонте.

10.6 При необходимости выполнения повторных ремонтов в течении гарантийного срока, установленного ремонтным предприятием, последний продлевают на период от даты повторного обращения в ремонтное предприятие до даты выдачи аппаратуры.

Согласно ГОСТа Р 50936-96 гарантийные сроки устанавливаются равными:

— при проведении ремонта в стационаре: для цветных телевизоров, видеомагнитофонов и аппаратуры высшей группы сложности 3 месяца, для остальной аппаратуры 4 месяца.

— при проведении ремонта на месте эксплуатации (на дому у владельца): для цветных телевизоров, видеомагнитофонов и аппаратуры высшей группы сложности – 1 месяц, для остальной аппаратуры 2 месяца.

Если при повторном обращении в мастерскую обнаружится, что сорвана гарантийная пломба или гарантийный стикер (наличие которой (ого), указывается в наряде- заказе). Выход из строя произошел по вине владельца в результате нарушения правил эксплуатации. В радиоаппаратуре присутствуют насекомые и из-за их жизнедеятельности аппаратура вышла из строя. Обнаружены следы попадания влаги, а также присутствуют следы радиолюбительского вмешательства, гарантия аннулируется и владелец оплачивает повторно полную стоимость ремонта.

Потребитель — это гражданин, заказывающий, приобретающий или использующий товары для личных, семейных, домашних или иных нужд не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Коммерческое использование БРЭА – неоспоримое основание для отказа от его гарантийного обслуживания.

«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь!

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А

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Источник: Раздел Юджин-сервис на сайте Весь Бердск