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Образование / Общество

Люди за 50 смогут получать стипендию за обучение

00:22 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Минтруд разработал специальную программу обучения для россиян от 50 лет. Планируется, что до конца 2024 года таким образом пройдут обучение более 450 тысяч россиян.

Люди за 50 смогут получать стипендию за обучение
Появятся региональные Банки программ обучения для граждан старше 50

Минтруд разработал специальную программу обучения для россиян от 50 лет, в рамках которой предполагается выплата стипендии.

Документ сейчас находится на общественном обсуждении. Региональные власти совместно с работодателями составят перечень наиболее востребованных профессий и навыков, список будет размещен на портале «Работа в России». Также появятся региональные Банки программ обучения для граждан старше 50.

Россиян старшего возраста планируют обучать по трем схемам. Согласно первой модели люди пойдут получать новые знания от службы занятости. Вторая модель предполагает обучение по направлению от работодателя, а третья — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

При этом расходы на обучение в первом и третьем случае может компенсировать бюджет. Планируется, что до конца 2024 года таким образом пройдут обучение более 450 тысяч россиян старше 50 лет.

Источник: АиФ

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