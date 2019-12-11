«Он ушёл туда, откуда не возвращаются»: Шимпанзе мыслят подобно людям

Что еще говорят обезьяны, насколько широко мыслят, может, они знают что-то, чего не знаем мы, узнаем в статье.

К сожалению, ни один вид млекопитающих не может освоить произношение звуков

Исследования психологов показывают: язык – не только важнейший инструмент человеческого интеллекта, но и обязательное условие его формирования. Узнаем о том, как учёные пытались сделать приматов хоть чуточку похожими на себя.

«Холод-ящик» и «вода-птица»

Попытки научить обезьян разговаривать люди предпринимали давно. И все они заканчивались неудачей. Лишь в 1916 г. британец Уильям Фернесс смог добиться от орангутана того, что тот начал произносить слова «папа» и «чашка». Фернесс отметил, что обезьяны, издавая звуки, не пользуются языком и губами. А это значительно усложняло процесс обучения.

В середине XX в. психологи Кит и Кэтрин Хейс решили сравнить способности к решению логических задач у шимпанзе по кличке Вики и нескольких человеческих детей. Вики показала, что по уровню интеллектуального развития вполне способна конкурировать с маленькими Homo sapiens. Кроме того, обезьяна хоть и с трудом, но научилась произносить четыре слова.

Спустя 10 лет другая пара психологов – Аллен и Беатрис Гарднеры – просматривали фильм, снятый про Вики. Они заметили, что каждое слово, которое пытается произнести животное, сопровождается выразительным жестом, – некоторые из этих слов даже можно было понять, выключив звук. Гарднеры пришли к выводу, что изучать лингвистические способности обезьян лучше с помощью жестов. Они приобрели самку шимпанзе по кличке У­ошо, чтобы научить её говорить на американском жестовом языке амслен (его используют глухие в США и Канаде). Причём обезьяна жила и росла в окружении людей – её обучение было частью повседневной жизни, как происходит и в человеческих семьях.

Уошо показывали какой-либо предмет или действие, после чего складывали её пальцы в соответствующий жест, чем закрепляли в сознании ассоциативную связь. В процессе обучения она начала комбинировать жесты. А ещё узнавала изображение на картинке, будто это сам предмет. За три года Уошо смогла выучить 85 слов, а через пять лет знала 160.

Забавно, но некоторым предметам шимпанзе давала имена, которые сама же придумывала. Они, как правило, состояли из двух частей. Например, холодильник она называла «холод-ящик», туалет – «грязный-хороший», лебедя – «вода-птица», арбуз – «пить-конфета». А однажды употребила слово «грязный» в ругательном смысле, хотя исследователи её этому не учили. Так Гарднеры поняли, что человекообразные обезьяны способны мыслить абстрактно, т. е. владеют метафорами и могут называть слова в переносном смысле.

«Оттуда не возвращаются»

В начале 1970-х учёные обучили жестовому языку уже с десяток шимпанзе. И не только их. Выяснилось, что символическим мышлением обладают бонобо и гориллы: они также применяют выученные жесты в новых ситуациях. Был случай, когда самка бонобо, овладевшая языком жестов, сама, без помощи человека, смогла обучить своего детёныша некоторым знакам. Ряд учёных убеждены, что именно бонобо является самым интеллектуальным видом приматов после человека.

Однако не обошлось без критики исследований. Главный аргумент: обезьяны повторяют жесты, которые только что видели в исполнении человека. Поэтому об обучении в данном случае говорить не приходится – это всего лишь подражание. Вот что пишет в своей книге «Когда горилла заговорила» научный журналист Борис Жуков:

«Первые публикации Гарднеров вызвали сенсацию – и, конечно же, волну сомнений и критики. Оспорены были буквально все их результаты, начиная от самого факта активного использования обезь­яной такого обширного набора знаков. Но главный удар пришёлся по интерпретации. «Смысл увиденного понят человеком, а он приписывает эту способность обезьяне», – писал психолог Герберт Террейс, комментируя «составные» высказывания Уошо».

Почти в одно время с Гард­нерами изучать способности обезьян взялся другой исследователь – Дэвид Премак. Он работал с шимпанзе Сарой, предложив ей разработанный им язык условных символов – абстрактных фигур, каждая из которых обозначала какой-то предмет, действие и т. д. Сара могла сама доставать нужные знаки из набора и вешать их на магнитную доску. Метод Дэвида Премака имел очевидное преимущество. Напомним, критики исследований утверждали, что обезьяны складывают пальцы «как попало», а учёные видят в этом тот жест, которого они ждут. Язык Премака исключал такой подход: отвечая экспериментаторам, шимпанзе могла выставить только стандартный знак, а не какой-то невнятный. Наблюдая за Сарой, исследователь понял: она пользуется условными символами вполне осмысленно.

В 1980-е гг. подход Премака был усовершенствован. Молодой бонобо Канзи смог выучить 600 слов. Примечательно, что его мать Матата так и не освоила человеческий язык. И Канзи вместе с сест­рой «работал» для неё переводчиком.

Наверное, не стоит преувеличивать способности обезьян. Замечено, что основное развитие их интеллекта и речи происходит в первые годы жизни. И чаще всего в этом навыке они доходят до уровня двух-, трёхлетнего ребёнка, не более того. К сожалению, ни один вид млекопитающих не может освоить произношение звуков – для этого необходимы тонкие движения губ и языка, а также контроль дыхания.

Тем не менее выводы, сделанные учёными, дают возможность предположить: в мозгу приматов есть достаточно развитые зоны, и стоит только удивляться, почему же они не привели к появлению у обезьян речевых навыков.

Кстати, одна шимпанзе, которую исследовали учёные, высказалась об умершем котёнке: «Он ушёл туда, откуда не возвращаются». Может, они знают что-то, чего не знаем мы?

Источник: АиФ