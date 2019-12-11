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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

09:10 11.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. Расписание электропоездов Новосибирск-Бердск — в этом номере.

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск
«Курьер. Среда. Бердск», №47/2019

Сегодня, 11 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №47/2019.

В номере вы прочтете:

1. 3,3 года колонии-поселения экс-директору КБУ Александру Кожину за хищение воды. Выпустили в зале суда.

2. Помогите подарить Новый год  больным туберкулезом детям.

3.Прогуляются ли бердчане по набережной?

4.Снежный городок уже строят около «Ориона».

5. Со скандалом добилась мать приезда психиатра на дом к ребенку-инвалиду в Бердске.

6. Выросла цена на проезд в автобусах на 2 рубля.

7. Инвалидов Бердска лишили подгузников.

8. Больному онкологией мальчику нужна помощь.

9. Расписание электропоездов Новосибирск-Бердск.

10. Мужское здоровье.

11. Срочно идем к стоматологу.

12. Как ухаживать за муркой.

13. Вас обидели чиновники — куда жаловаться?

14. Как защитить ребенка от насильника?

15. Как определить онкологию у ребенка?

На обложке — Аномальное тепло. Дождь в декабре.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20  рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

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