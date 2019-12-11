Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 11 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №47/2019.
В номере вы прочтете:
1. 3,3 года колонии-поселения экс-директору КБУ Александру Кожину за хищение воды. Выпустили в зале суда.
2. Помогите подарить Новый год больным туберкулезом детям.
3.Прогуляются ли бердчане по набережной?
4.Снежный городок уже строят около «Ориона».
5. Со скандалом добилась мать приезда психиатра на дом к ребенку-инвалиду в Бердске.
6. Выросла цена на проезд в автобусах на 2 рубля.
7. Инвалидов Бердска лишили подгузников.
8. Больному онкологией мальчику нужна помощь.
9. Расписание электропоездов Новосибирск-Бердск.
10. Мужское здоровье.
11. Срочно идем к стоматологу.
12. Как ухаживать за муркой.
13. Вас обидели чиновники — куда жаловаться?
14. Как защитить ребенка от насильника?
15. Как определить онкологию у ребенка?
На обложке — Аномальное тепло. Дождь в декабре.
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