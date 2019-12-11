Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. Расписание электропоездов Новосибирск-Бердск — в этом номере.

«Курьер. Среда. Бердск», №47/2019

Сегодня, 11 декабря, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №47/2019.

В номере вы прочтете:

1. 3,3 года колонии-поселения экс-директору КБУ Александру Кожину за хищение воды. Выпустили в зале суда.

2. Помогите подарить Новый год больным туберкулезом детям.

3.Прогуляются ли бердчане по набережной?

4.Снежный городок уже строят около «Ориона».

5. Со скандалом добилась мать приезда психиатра на дом к ребенку-инвалиду в Бердске.

6. Выросла цена на проезд в автобусах на 2 рубля.

7. Инвалидов Бердска лишили подгузников.

8. Больному онкологией мальчику нужна помощь.

9. Расписание электропоездов Новосибирск-Бердск.

10. Мужское здоровье.

11. Срочно идем к стоматологу.

12. Как ухаживать за муркой.

13. Вас обидели чиновники — куда жаловаться?

14. Как защитить ребенка от насильника?

15. Как определить онкологию у ребенка?

На обложке — Аномальное тепло. Дождь в декабре.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru