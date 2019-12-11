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Путин: господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин «заложил мину» под государственность России

10:45 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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«Вы сказали — русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он складывался постепенно из многих этносов», — сказал президент на заседании СПЧ.

Путин: господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин заложил мину под государственность России
Путин считает, что Ленин «заложил мину» под государственность России

Президент подчеркнул, что не будет подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, сделает это в будущем.
Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин (Ульянов) «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность. К этой теме президент обратился во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», Путин отметил: «Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество — оно замечательное, но — можно ли какую-то страну придумать?». «Можно, можно! Россию — можно!» — заверил режиссер.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были», — продолжил Путин. «Вот он — придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов — прим. ТАСС) и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!», — заметил Путин. По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет».

Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.

Говоря о необходимости опоры на «то, что у нас есть и было» и на русский народ, Путин отметил, что речь идет о сложном понятии. «Вы сказали — русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он (русский народ — прим. ТАСС) складывался постепенно из многих этносов», — сказал президент, подчеркнув, что речь идет не только о славянских, но и об угро-финских и других племенах. Он напомнил и о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного морей, жители которого исповедовали иудаизм, хотя, по некоторым оценкам, как отметил Путин, не являлись евреями. «Это [хазары] тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя», — подчеркнул глава государства.

«Это естественное развитие, помешать которому невозможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов нашей истории — глубокой, очень интересной и содержательной — конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую», — заключил Путин. «И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине», — добавил он.

Источник: ТАСС

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