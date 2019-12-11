Глава СПЧ: брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку

За брошенный в сторону полиции стаканчик можно угодить в тюрьму

Совет по правам человека выступает за соразмерность наказания участниками несогласованных акций в Москве, которые в СПЧ охарактеризовали как массовые беспорядки.

«В этом году наиболее резонансные политические акции проходили в Москве в июле-августе. Несогласованное шествие 27 июля привело к массовым беспорядкам. Были случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка, заведены уголовные дела, некоторые участники акции уже осуждены», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече членов СПЧ с президентом во вторник.

«Совет внимательно следит за ходом этого дела. Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному», — сказал Фадеев.

Он пояснил, что «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку».

По оценке СПЧ, порядка 16% протестов в России имеют политический характер.

Источник: Интерфакс