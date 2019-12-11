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Здоровье / Общество

Перечень редких заболеваний расширят в новом году

10:18 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Принятие законопроекта позволит обеспечить лекарствами еще более полутора тысяч человек, 255 из которых дети. Новый законопроект касается лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Перечень редких заболеваний расширят в новом году
На сегодняшний день люди, страдающие рядом редких заболеваний, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов

Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

На сегодняшний день люди, страдающие рядом редких заболеваний, обеспечиваются медикаментами за счет региональных бюджетов.

«Принимая этот законопроект, мы переводим лекарственное обеспечение таких пациентов на федеральный уровень. Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года», — сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие законопроекта позволит обеспечить лекарствами еще более полутора тысяч человек, 255 из которых дети.

Большая нагрузка, лежащая на бюджетах регионов, не позволяет им в полной мере исполнить возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых лекарственных препаратов, говорится в пояснительной записке. Это связано с высокой стоимостью лечения редких (орфанных) заболеваний.

Новый законопроект касается лиц, больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на лекарственное обеспечение в связи с нововведением с 1 января 2020 года потребуется два миллиарда рублей ежегодно из федерального бюджета.

Источник: РГ

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Какие заболевания нужно внести в Федеральный перечень редких?

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