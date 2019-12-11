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Путин о бумажном стаканчике: Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом стрелять начнут и грабить магазины

11:15 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Президент также заявил, что грубые нарушения были и со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ.

Путин о бумажном стаканчике: Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом стрелять начнут и грабить магазины
Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень

По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки. Все имеют право высказать свою точку зрения, но только законными средствами, заметил президент.
Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, допускать нельзя. Так президент России Владимир Путин ответил на слова главы СПЧ Валерия Фадеева о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акций за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком.

По словам президента, все имеют право высказывать свое мнение, но в рамках закона. Нельзя допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки, добавил он.

«Бросил [стаканчик] — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазины», — сказал президент (цитата по эфиру RT). Он заявил, что такого нельзя допустить, напомнив, что высказывать точку зрения имеют право все, но «законными средствами».

Президент также заявил, что грубые нарушения были и со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые также не должны переходить границ.
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному». Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку», — сказал глава СПЧ.

Случай, о котором говорили Путин и Фадеев, имел место во время несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Тогда 25-летний Сергей Абаничев — участник акции — бросил в сторону сотрудника ОМОНа пластиковый стаканчик из-под газировки. Молодой человек был задержан несколько дней спустя по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик. Позднее, после изучения видеозаписей, обвинения с Абаничева сняли.

Источник: РБК

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От редакции

Какое наказание должно быть за бумажный стаканчик?

Новый мэр, 11 декабря 2019 11:36
А почему Путин решил , что именно так будут развиваться события? Если всё хорошо в его государстве, то откуда столько недовольных?
Аноним, 11 декабря 2019 11:53
На караван можно только лаять, а вот стрелять нельзя
Аноним, 11 декабря 2019 12:20
Это лишь цветочки. Ягодки впереди

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