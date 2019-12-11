Мусорный коллапс навис над Россией

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.
Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.
В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Это Алтайский край, Красноярский край, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская, Челябинская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува, Кабардино-Балкария.
Источник: РИА Новости