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Мусорный коллапс навис над Россией

12:45 11.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Минприроды: Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Из-за банкротств мусорных операторов может возникнуть коллапс.

Мусорный коллапс навис над Россией
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Сюжет: Мусорная реформа
Мусорный коллапс навис над Россией

Мусорный коллапс навис над РоссиейБольше 410 млн рублей требует за некачественный вывоз мусора с перевозчиков «Экология-Новосибирск»Ещё 122 новостей

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.

Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.
Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.
В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Это Алтайский край, Красноярский край, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская, Челябинская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува, Кабардино-Балкария.

Источник: РИА Новости

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