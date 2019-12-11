Мусорный коллапс навис над Россией

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.

«Мониторинг ситуации с реализацией реформы обращения с твердыми коммунальными отходами показывает, что в ряде субъектов РФ возникла критическая ситуация. Минприроды фиксирует существенный риск прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям», — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что велик риск банкротства региональных операторов, а собираемость платежей за ТКО с юридических лиц не удается повысить более чем на 70%.



Минприроды предлагает развернуть информационную кампанию по повышению собираемости платежей, обязать бюджетные учреждения покрыть долги, а также привести в порядок контейнерные площадки.Кроме того, ведомство не против рассмотреть возможность компенсации для региональных операторов и переоценки нормативов накопления ТКО.В Минприроды уточнили регионы, где могут возникнуть проблемы с обращением ТКО. Это Алтайский край, Красноярский край, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская, Челябинская области, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува, Кабардино-Балкария.

Источник: РИА Новости