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Автодилеры: на 8% упадут продажи автомобилей в 2020 году

14:30 11.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 5%.

Автодилеры: на 8% упадут продажи автомобилей в 2020 году
Автодилеры прогнозируют падение продаж

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозирует в 2020 году падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. Об этом журналистам сообщил президент ассоциации Олег Мосеев.

«Сейчас у нас по прогнозам членов РОАД следующий год по новым авто — минус 8%. Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других», — сказал он.

По прогнозу «АвтоВАЗа» на 2020 год, который был озвучен компанией ранее, продажи легковых автомобилей и LCV в России сократятся до 1,7 млн штук.

Ранее «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ) снизила прогноз продаж в РФ легковых автомобилей и LCV на 2019 год с 1,87 млн до 1,76 млн авто. Таким образом, против прогнозируемого роста на 3,6% ассоциация теперь ожидает падения продаж в РФ на 2,2%.

По последним данным АЕБ, продажи легковых авто и LCV в РФ в ноябре снизились на 6,4%, до 156,8 тыс., за январь — ноябрь 2019 года упали на 2,8%, до 1,58 млн.

Цены на новые авто
Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.

«Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания, по локальной сборке может дать 1-1,5%. Там вроде как компенсируют через промсубсидии, но во-первых компенсируют не все, не всегда и не сразу. За инфляцию официальную в 4% у нас отчитываются. Я, правда, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию, но Росстату и Центробанку виднее. Поэтому процентов 5 по году [рост цен на новые авто], понятно, что это не будет единомоментно», — сказал он.

При этом Мосеев уточнил, что на все факторы — инфляция, повышение утильсбора и курс рубля — будет накладываться ситуация на авторынке. «Сейчас у нас по прогнозам членов РОАД следующий год по новым авто — минус 8%. Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других», — пояснил он.

По словам Мосеева, цена сейчас — самый главный фактор при выборе автомобиля, даже в премиум сегменте. «Осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса, но оно пришло. Соответственно, сейчас люди каждую копейку считают», — отметил он.

Источник: ТАСС

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