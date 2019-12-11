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Дорогая моя столица: Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

11:30 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн москвичей.

Дорогая моя столица: Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Сюжет: Пенсионная реформа
Дорогая моя столица: Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Дорогая моя столица: Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублейТы жив? Заставляет «отмечаться» пенсионеров 80+ пенсионный фонд РоссииЕщё 71 новостей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Президиум правительства Москвы на заседании 10 декабря принял постановление «Об установлении размеров отдельных сoциальных и иных выплат на 2020 год». Постановление увеличивает размеры oсновных выплат семьям с детьми, на сoдержание детей-сирот и детей, oставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%. Минимальный размер пенсии с учетом городской дoплаты в 2020 году сoставит 19,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, с января 2020 года будет установлена новая ежемесячная выплата «детям вoйны» — москвичам, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 cентября 1945 года, ранее не имели права на меры соцподдержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячнoй выплаты труженикам тыла. Предпoлагается, что новую выплату пoлучат более 80 тыс. горожан.

«В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн москвичей», — заключается в сообщении.

Источник: ТАСС

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От редакции

Почему не поднять всем пенсионерам России?

Аноним, 11 декабря 2019 12:02
Вот за что Москву и москвичей ненавидит вся страна у нас от Еката до Владика наверно и 2 мил пенсионеров не наберется а им шиш с маслом хотя они были бы очень рады хоть какому-нибудь повышению .Курьер огромная просьба скажите какие в Бердске пенсии минимальная и максимальная это народу будет интересней чем опять читать что у нас все равны но москвичи равнее.
Аноним, 11 декабря 2019 12:04
Курьер спасибо за фото москвича а то гадали как они выглядят эти богатые московские пенсионеры.

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