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Здоровье / Общество

Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам

17:34 11.12.2019 Фото: pixabay.com
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Ученые из России и Чехии создали наночастицы на базе бора, азота и витамина В9, которые позволяют адресно доставлять один из востребованных видов химиотерапии прямо в раковые клетки.

Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
Витамин В9 привлекли к созданию наночастиц для борьбы с раком
Сюжет: Онкология
Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам

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Он помогает доставлять контейнеры с лекарством напрямую к раковым клеткам, чтобы не вредить здоровым клеткам.
Ученые из России и Чехии создали наночастицы на базе бора, азота и витамина В9, которые позволяют адресно доставлять один из востребованных видов химиотерапии прямо в раковые клетки. О перспективах их применения рассказала пресс-служба НИТУ «МИСиС» со ссылкой на исследование в журнале Nanomaterials.

Новый метод основан на структурных особенностях раковых клеток. Они очень активно делятся, поэтому чтобы на их поверхности получилось большое количество питательных веществ, там появляется множество рецепторов фолиевой кислоты, которая также известна как витамин В9. Это вещество нжуно для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Как отмечают авторы исследования, относительно недавно их коллеги начали изучать, можно ли использовать наночастицы для борьбы с раком и болезнями. Эти опыты показали, что их можно применять двумя путями. С одной стороны, наночастицы могут очень точечно и избирательно доставлять токсины или другие опасные вещества в опухоль или очаг инфекции, не затрагивая здоровые ткани.

При этом другие типы наночастиц сами по себе могут играть роль «киллера» раковых клеток или микробов. Они проникают внутрь них или прикрепляются к ним и служат «мишенью» для иммунитета, заставляя его клетки убивать опухоль или бактерий, или же на них наводится излучение лазера или магнитные поля. Частицы поглощают их энергию, разогреваются и в буквальном смысле «выжигают» новообразование.

«Точечная» химиотерапия
Российские и чешские онкологи и нанотехнологи под руководством Дмитрия Штанского, профессора НИТУ «МИСиС», создали новый тип наночастиц-«киллеров» рака, которые идеально приспособлены для работы с доксорубицином. Этот антибиотик используется в одном из самых популярных типов химиотерапии.

Врачи активно используют доксорубицин для борьбы с лейкозом, саркомой, раком мышечной ткани и другими новообразованиями. Как и многие другие препараты, действие этого антибиотика не избирательно: он затрагивает как опухолевые, так и здоровые клетки.

Два года назад Штанский и его коллеги создали наночастицы из нитрида бора, которые могли соединяться с молекулами этого лекарства и высвобождаться только после попадания внутрь клеток. Как показали первые опыты на культурах тканей, эти структуры хорошо справлялись со своей задачей, однако они одинаково хорошо проникали как в здоровые, так и в опухолевые ткани.

«На поверхности раковых клеток присутствует примерно в тысячу раз больше рецепторов фолиевой кислоты. В нашем новом исследовании мы комбинировали свойства нитрида бора и витамина В9. Сначала мы присоединяли к наночастицам фолиевую кислоту, а затем насыщали эту систему доставки доксорубицином», — комментирует Елизавета Пермякова из НИТУ «МИСиС», один из авторов исследования .

По словам ученых, сейчас они проводят серию экспериментов для того, чтобы подтвердить терапевтическую активность этих наночастиц, используя различные культуры человеческих раковых клеток. Как надеются исследователи, их изобретение поможет резко снизить эффективную дозу доксорубицина и защитить организм больных от побочных эффектов химиотерапии.

Источник: nauka.tass.ru

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