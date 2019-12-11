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Был синий и не дышал: Новорожденного с синдромом Эдвардса весом 1700 граммов из Омска спасли врачи клиники Мешалкина Новосибирска

12:30 11.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Перевод новорожденных в спецотделение является повседневной практикой. Он регламентирован отраслевыми документами и является жизненно важным этапом для малыша, заботиться о котором будут специалисты, обладающие необходимым опытом.

Был синий и не дышал: Новорожденного с синдромом Эдвардса весом 1700 граммов из Омска спасли врачи клиники Мешалкина Новосибирска
Мальчик вырвался из лап смерти

Не бросят на произвол судьбы недоношенного малыша весом в 1700 граммов врачи клиники Мешалкина Новосибирска. Напомним, трагическая история произошла в семье омичей. Во время планового УЗИ беременная женщина узнала, что у ее ребенка сложный порок сердца. Врачи заявили, что с таким диагнозом шансы выжить у младенца минимальны.

Рожать ребенка в Омске будущая мама не решилась и отправилась в Новосибирск. Ситуация была осложнена стремительными родами и малым весом новорожденного малыша. Мальчик родился весом всего 1700 граммов. При рождении он был синий и не дышал. Несмотря ни на что малышу удалось вырваться из лап смерти и даже перенести сложнейшую операцию на крохотном сердце, которую провели врачи центра Мешалкина.

Малыша собрались переводить в больницу на доращивание по месту его прописки — в Омск. Новорожденного через неделю после операции на сердце, находящегося на аппарате ИВЛ, весом 1700 грамм собираются отправлять за 600 километров от Центра, где его спасли. Мать малыша в панике. Она уверена, что омские врачи не смогут спасти ее сына, сообщала редакция портала Om1.ru.

Специалист по связям с общественностью ФГБУ «НМИЦ им. Академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Дарья Семенюта сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что издание «Om1.ru» опубликовало комментарий, предоставленный пресс-службой Центра, в «вольной интерпретации», что привело к искажению фактов и невольному распространению ошибочной информации.

— Слова об ограниченности мест в стационаре Центра были выхвачены редакцией портала «Om1.ru» из контекста. Специалистами учреждения оказывается весь необходимый объём медицинской помощи ребенку, которому в данный момент требуется специализированная медицинская помощь не кардиохирургического профиля в условиях специализированного отделения в перинатальном центре или многопрофильной больнице второго уровня, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Дарья Семенюта.

Кроме того, перевод новорожденных в специализированное отделение является повседневной практикой. Он регламентирован отраслевыми нормативными документами и является следующим жизненно важным этапом для малыша, заботиться о котором будут специалисты, обладающие необходимым опытом.

— Решение о переводе и учреждении, в которое может быть переведен ребенок, будет принято региональным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по месту жительства мамы и малыша, при необходимости это может быть столичное медицинское учреждение. Важно еще раз отметить, что это будет многопрофильная больница. Здоровье матери и ребенка является одним из основных приоритетов здравоохранения и любые решения могут быть приняты только в их интересах, — акцентировали в пресс-центре клиники им. Мешалкина.

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