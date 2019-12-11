Онкобич: Две девочки с острым лимфобластным лейкозом умерли в клинике Блохина

В НМИЦ пояснили, что состояние подростков было крайне тяжелым, у них развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина (РТПХ).

В НМИЦ пояснили, что состояние подростков было крайне тяжелым

В НМИЦ пояснили, что состояние подростков было крайне тяжелым.

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» опубликовал видео в Twitter, в котором уволившийся из центра онколог Максим Рыков и председатель профсоюза Анастасия Васильева связали смерть подростков с уходом врачей из НИИ ДОиГ.

«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с прискорбием сообщает, что в НИИ детской онкологии и гематологии, несмотря на усилия врачей, умерли два подростка, долгое время героически боровшиеся с острым лимфобластным лейкозом, — говорится в сообщении. — Мы приносим глубокие соболезнования родителям девочек и просим СМИ не участвовать в сведении счетов уволившихся из НИИ ДОиГ врачей с новым руководством центра».

В НМИЦ пояснили, что состояние подростков было крайне тяжелым, у них развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина (РТПХ). У одного из детей осложнение дало неврологическое заболевание и гепатит. При этом трансплантацию костного мозга обоим пациентам проводила старая команда онкологов-гематологов, которые впоследствии уволились, при этом новая команда врачей оказывала самое современное лечение, добавили в центре.

«К нашему огромному сожалению, мы понимали, что шансы на выздоровление у этих пациентов были очень небольшие, о чем врачи говорили с родителями. Мы знали, что это может произойти, надежда была минимальная. Все, что можно было сделать для детей, было сделано. У этих пациентов были периоды улучшения, потом были периоды ухудшения — РТПХ протекает очень тяжело», — цитирует пресс-служба слова главного внештатного гематолога Минздрава РФ Александра Румянцева.

Румянцев пояснил, что сегодня с данным заболеванием выживает более 80% пациентов, однако выздоравливают не все. «В то же время пациенты, которым были проведены трансплантации новой командой врачей онкологов-гематологов, уже выписаны из отделения и возвращаются к своей обычной жизни, среди них и одна пациентка, которой была проведена гаплоидентичная трансплантация костного мозга», — пояснили в пресс-службе центра, добавив, что до конца текущего года планируется провести еще три трансплантации.

Источник: ТАСС