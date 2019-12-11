Рак полости рта: От агрессивной онкологии с помощью новых ламп спасают пациентов в Санкт-Петербурге

Для этого во всех медучреждениях появились специальные лампы для люминисцентной стоматоскопии. С их помощью уже удалось спасти более 30 горожан. Обследование — бесплатно.

Петербуржцев спасают от агрессивного рака с помощью новых ламп

Каждый петербуржец в районной стоматологической поликлинике может бесплатно пройти обследование по поводу одного из самых тяжелых и распространенных видов рака — рака полости рта. Для этого во всех медучреждениях появились специальные лампы для люминисцентной стоматоскопии. С их помощью уже удалось спасти более 30 горожан.

Каждому пациенту стоматолога — «зеленый свет»

Во всех государственных районных стоматологических поликлиниках Петербурга, а их сегодня 22, появились «чудо-лампы» для ранней диагностики рака полости рта. Как рассказал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга, проректор по учебной работе СПбГМУ им. Павлова, этот вид злокачественных новообразований можно «поймать» на ранней стадии, а значит, спасти пациента от тяжелых последствий и смерти.

— Есть чрезвычайно злокачественные опухоли, у которых прогноз мало зависит от стадии заболевания. При раке полости рта, наоборот, есть четкая зависимость — чем раньше выявить, тем легче пациент перенесет лечение и тем меньше будут его последствия, — говорит Андрей Яременко. — Если болезнь обнаружить на первой стадии, чаще всего лечение сведется к иссечению небольшой раковой язвы во рту, и буквально через неделю после операции человек может идти на работу. При обнаружении на третьей стадии речь пойдет уже об удалении значимого фрагмента тканей лица и челюсти.

О том, что стоматологи могут и должны выявлять рак полости рта на ранней стадии, говорится давно. Ведь именно к этим врачам чаще всего ходят пациенты — как правило, раз в год. Однако специалисты обычно сосредотачиваются на лечении зубов, и опасных «маячков» на слизистой оболочке полости рта не замечают. Новые приборы позволят проводить массовый онкоскрининг. Обследование «зеленым светом» входит в программу ОМС, а значит, полагается бесплатно. То есть каждый пациент, приходящий в районную стоматологическую поликлинику, независимо от повода обращения может и должен пройти такой осмотр раз в полгода. Если вам его не предложили, вы вправе требовать, говорит Андрей Яременко.

В основе работы новых приборов — принцип разного свечения здоровых и пораженных опухолью тканей под воздействием света особой длины волны. К каждой лампе прилагаются очки — доктор надевает их и светит в темноте на слизистую оболочку рта. Если она ровного зеленого цвета, значит все в порядке и беспокоиться не о чем. Если же доктор заметит темные пятна, то это повод для дополнительного обследования. Однако сразу паниковать не стоит — пятна не всегда говорят о раке. По словам главного стоматолога, в большинстве случаев в итоге выявляются другие заболевания полости рта.

Всех «подозреваемых» ждут на улице Чайковского

В начале следующего года в Петербурге планируют открыть Городской центр по диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний полости рта. Находиться он будет на базе Стоматологической поликлиники №9, что на улице Чайковского, 27. Туда из районных поликлиник будут направляться пациенты, у которых заподозрили опухоль слизистой оболочки полости рта.

— Сейчас при подозрении на рак пациент проходит долгий путь, прежде чем начнет стационарное лечение. Мы хотим, чтобы диагноз был подтвержден или опровергнут быстро, в течение 5 рабочих дней. Провести дополнительное обследование и сдать анализы можно будет как раз в городском центре на базе 9-й поликлиники, — сказал Андрей Яременко. — Эта поликлиника — пионер в городе по развитию высокотехнологичных методов лечения в области стоматологии. Там работают несколько городских центров — к примеру, по долечиванию пациентов с челюстно-лицевыми травмами, рентгенологический центр. У поликлиники налажена связь с ПСПбГМУ им. Павлова и СЗГМУ им. Мечникова, с обоими городскими онкодиспансерами, поэтому с дальнейшей маршрутизацией никаких проблем быть не должно. Сразу после подтверждения онкодиагноза пациент будет направлен на госпитализацию. Кроме того, на Чайковского, 27, уже давно работает «цифровой контур» — то, что сейчас называется «умная регистратура» и «бережливая поликлиника». Новый центр органично встроится в структуру имеющихся в поликлинике центров – лор-кабинета, дневного стационара.

В списке спасенных уже более 30 человек

Установка люминисцентных ламп уже дала результаты. За прошлый год с их помощью удалось выявить на ранних стадиях рак полости рта у 33 петербуржцев. Как отмечает главный стоматолог Петербурга, все они пришли к врачу совсем по другим поводам, а в итоге спасли себя от тяжелых последствий онкозаболевания.

— Есть немало пациентов, которые скептически настроены к медицине в целом. Есть такие, кто принимает болезнь, как судьбу, или решает отказаться от лечения, чтобы «умереть быстро, не мучаясь от химии». Но сегодня диагноз «рак» — не приговор, — говорит Андрей Яременко. — В нашем городе используется много эффективных методов лечения, включая суперсовременную протонную терапию. Сейчас и при хирургическом лечении не обязательно удаляют пораженный орган целиком. Активно развивается направление так называемой паллиативной онкологии — то есть орган сохраняется вместе с небольшой частью опухоли, что позволяет продлить человеку жизнь и облегчить нагрузку на организм последующей химио- и лучевой терапии. У многих пациентов, прошедших через онкологический диагноз, сохраняется хорошее качество жизни, и об этом важно помнить. В клинике челюстно-лицевой хирургии нашего университета мы еженедельно оперируем пациентов с запущенными стадиями рака полости рта. Если раньше они были обречены оставаться на всю жизнь инвалидами, то сейчас некоторые после операции через две недели выходят на работу. Мы за одну операцию удаляем опухоль и реконструируем челюсть. Вмешательство сложное, проводится двумя бригадами врачей и может длиться до 20 часов. При этом для нас оно уже не что-то эксклюзивное, разовое — это потоковая хирургия.

Нечто необычное — повод сходить к врачу

По словам стоматолога, из онкологических заболеваний полости рта в Петербурге чаще всего встречаются опухоли слизистой оболочки — щёк, языка, тканей, покрывающих челюстную кость. В зоне особого риска — курильщики и любители жевательных табачных смесей.

Кроме посещения раз в полгода стоматолога (стоматологического гигиениста), главный стоматолог города рекомендует петербуржцам самим регулярно во время чистки зубов осматривать рот, не забывая заглянуть под язык и за щеки. В первую очередь, должно насторожить появление чего-то нового — высыпаний, язв, изменение цвета слизистой.

— Слизистая оболочка полости рта должна быть ровная, гладкая, блестящая, бледно-розового цвета. Язык может быть розовым или с легким белесым налетом — это нормально. Если замечаете что-то необычное, лучше сразу обратиться к специалисту, — резюмирует доктор.

Источник: doctorpiter.ru