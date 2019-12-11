Зимнее расписание электричек «Новосибирск-Бердск» и «Бердск-Новосибирск»
11:45 11.12.2019
Расписание движение электропоездов на зиму 2019-2020 годов.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Как часто пользуетесь электричками?
Смертельное ДТП: 20-летняя пассажирка Nissan погибла в столкновении с газелью на трассе под Тогучином
13:30 11-12-2019
БердскХотим набережную: Кулуарно пишут жалобу генпрокурору Чайке на бизнесмена Александра Илющенко депутаты Бердска
13:00 11-12-2019
БердскНе дворники, а аристократы: Тут как-то была статья,что дворники плохо чистят.. а кто проверяет МУ ЖКХ?
12:50 11-12-2019
Мусорный коллапс навис над Россией
12:45 11-12-2019
БердскДовольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс-директора КБУ Александра Кожина
12:32 11-12-2019
Был синий и не дышал: Новорожденного с синдромом Эдвардса весом 1700 граммов из Омска спасли врачи клиники Мешалкина Новосибирска
12:30 11-12-2019
БердскМаппинг-шоу за 1 млн рублей подарит 9 Мая власть жителям Бердска 3
12:00 11-12-2019
«Ростелеком» помогает новосибирцам цифровизировать приборы учета
11:41 11-12-2019