В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Тут как-то была статья,что дворники плохо чистят, а разве МУП ЖКХ хорошо чистит? Кто-нибудь их проверяет? Проживаю на Северном и по сквозному проезду невозможно проехать! Да, они почистили дорогу от ГИБДД до дома №2, а дальше ни проехать, ни пройти. Спрашивается- а от угла дома №2 до ул.Водобачной кто должен чистить? Жители? Это похоже,как в том анекдоте- \»…мы, цыгане с одной стороны, а вы пароходство- с другой…\»
Не дворники, а аристократы: Тут как-то была статья,что дворники плохо чистят.. а кто проверяет МУ ЖКХ?
12:50 11.12.2019
Это похоже,как в том анекдоте- \»…мы, цыгане с одной стороны, а вы пароходство- с другой…\»
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
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