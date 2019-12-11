Не дворники, а аристократы: Тут как-то была статья,что дворники плохо чистят.. а кто проверяет МУ ЖКХ?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:

Тут как-то была статья,что дворники плохо чистят, а разве МУП ЖКХ хорошо чистит? Кто-нибудь их проверяет? Проживаю на Северном и по сквозному проезду невозможно проехать! Да, они почистили дорогу от ГИБДД до дома №2, а дальше ни проехать, ни пройти. Спрашивается- а от угла дома №2 до ул.Водобачной кто должен чистить? Жители? Это похоже,как в том анекдоте- \»…мы, цыгане с одной стороны, а вы пароходство- с другой…\»