Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного

Водные роды — метод, во время которого женщина рожает в наполненной водой ванне, а не на кровати, и младенец выходит в водную, а не воздушную среду.

Ученые назвали преимущества родов в воде

Новое исследование показало, что у женщин, рожающих в воде, наблюдается меньше разрывов промежности первой и второй степени, а сам метод по безопасности не уступает классическим родам, сообщает сайт Мичиганского университета (США). Чтобы выяснить это, специалисты университета провели сопоставительный анализ 397 родов, которые осуществлялись в воде, и 2025 традиционных родов. Показатели послеродового кровотечения и поступления новорожденных в интенсивную терапию оказались одинаковыми для обеих групп.

Водные роды — метод, во время которого женщина рожает в наполненной водой ванне, а не на кровати, и младенец выходит в водную, а не воздушную среду. Благодаря этому женщина испытывает меньше боли, а ребенок — меньше стресса (во время традиционных родов ребенок подвергается резкому перепаду давления и температуры из-за разницы между внутриутробной и воздушной средой).

Исследователи уверены, что как можно больше учреждений должны осваивать методику водных родов, иметь для этого все необходимое оборудование и предлагать женщинам выбор — рожать традиционным способом или альтернативным.

Суть в том, что, если вы используете правильные методы, результаты будут очень хорошие. Они отражают то, что мы видим в международных исследованиях водных родов, — заявляет одна из авторов статьи Лиза Кейн Лоу, профессор школы медсестер Мичиганского университета.

Источник: ridus.ru