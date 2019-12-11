11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного

17:16 11.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Водные роды — метод, во время которого женщина рожает в наполненной водой ванне, а не на кровати, и младенец выходит в водную, а не воздушную среду.

Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
Ученые назвали преимущества родов в воде

Новое исследование показало, что у женщин, рожающих в воде, наблюдается меньше разрывов промежности первой и второй степени, а сам метод по безопасности не уступает классическим родам, сообщает сайт Мичиганского университета (США). Чтобы выяснить это, специалисты университета провели сопоставительный анализ 397 родов, которые осуществлялись в воде, и 2025 традиционных родов. Показатели послеродового кровотечения и поступления новорожденных в интенсивную терапию оказались одинаковыми для обеих групп.

Водные роды — метод, во время которого женщина рожает в наполненной водой ванне, а не на кровати, и младенец выходит в водную, а не воздушную среду. Благодаря этому женщина испытывает меньше боли, а ребенок — меньше стресса (во время традиционных родов ребенок подвергается резкому перепаду давления и температуры из-за разницы между внутриутробной и воздушной средой).

Исследователи уверены, что как можно больше учреждений должны осваивать методику водных родов, иметь для этого все необходимое оборудование и предлагать женщинам выбор — рожать традиционным способом или альтернативным.

Суть в том, что, если вы используете правильные методы, результаты будут очень хорошие. Они отражают то, что мы видим в международных исследованиях водных родов, — заявляет одна из авторов статьи Лиза Кейн Лоу, профессор школы медсестер Мичиганского университета.

Источник: ridus.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы рожали в воде? Поделитесь ощущениями? Звоните 3-00-10.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
17:34 11-12-2019
Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
17:30 11-12-2019
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
17:29 11-12-2019
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
17:24 11-12-2019
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
БердскРазбила стекло, завела отверткой "Жигули", проехала несколько метров банда малолетних угонщиков в центре Бердска
17:19 11-12-2019
Разбила стекло, завела отверткой
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
17:16 11-12-2019
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
17:15 11-12-2019
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
Листья соссюреи лечат костные инфекции
17:13 11-12-2019
Листья соссюреи лечат костные инфекции
БердскЭкс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
17:00 11-12-2019
Экс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области
16:45 11-12-2019
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области