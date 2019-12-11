Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями

Ученые исследовали содержимое женских и даже мужских косметичек и пришли к неутешительным выводам — в 90% кремов и средств макияжа нашли потенциально смертельные бактерии.

Ученые из Британии исследовали содержимое женских косметичек и пришли в ужас

Ученые из Британии исследовали содержимое женских косметичек и пришли в ужас.

Британские ученые тоже не обрадовали: главное оружие женщины — пудра, румяна и помада могут, если не убить, то нанести серьезный вред здоровью. Ученые исследовали содержимое женских и даже мужских косметичек и пришли к неутешительным выводам — в 90% кремов и средств макияжа нашли потенциально смертельные бактерии.

Выводы шокировали: девять из десяти косметических средств — оказались заражены потенциально смертоносными микробами. И это не только где-то в далекой Англии, также у нас.

Всю вызывающую подозрения косметику и предметы гигиены медики советуют сразу выбрасывать вместе с их соседями по косметичке.

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Источник: 5-tv.ru