Сообщили о смерти: Поймала малолеток на торговле и употреблении наркотиков полиция Бердска

Семь сообщений о том, где торгуют смертью передали бердчане в отдел МВД по городу Бердска. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходила с 11 по 22 ноября в рамках второго этап Всероссийской акции.
Отдел МВД России по городу Бердску призывал жителей и гостей города сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.
Хоть и правоохранители просил всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции, даже на условиях анонимности, многие сообщили о точках торговли и месте употребления наркотиков не анонимно.
— Поступило семь обращений. Во всех случаях написаны заявления в отдел полиции Бердска. И вся информация проверяется. По всем сообщениям инициирована доследственная проверка. Два сообщения проверена и направлены в отдел по делам о несовершеннолетних Бердска, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции Бердска сегодня, 11 декабря.
Стоит отметить, что бердчане не только сообщали о том, кто и где торгует смертью, но и о притонах, которые существуют в Бердске. три сообщения о торговле наркотиками читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали в редакцию. Все они были переданы в полицию Бердска.
Акция проводится по всей России. Ее цель — привлечь общественность к участию в противодействий незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.
А разногласий у выше перечисленных больше нет у бывшего главы СК?