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Сообщили о смерти: Поймала малолеток на торговле и употреблении наркотиков полиция Бердска

14:00 11.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Семь горожан сообщили правоохранителям о точках торговли и притонах в городе. По всем сообщениям ведется проверка. Два дела полицейские передали в отдел по делам несовершеннолетних.

Сообщили о смерти: Поймала малолеток на торговле и употреблении наркотиков полиция Бердска
Наркотики — это неминуемая смерть

Семь сообщений о том, где торгуют смертью передали бердчане в отдел МВД по городу Бердска. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходила с 11 по 22 ноября в рамках второго этап Всероссийской акции.
Отдел МВД России по городу Бердску призывал жителей и гостей города сообщать о ставших им известных фактах в сфере незаконного оборота наркотиков.

Хоть и правоохранители просил всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции, даже на условиях анонимности, многие сообщили о точках торговли и месте употребления наркотиков не анонимно.

— Поступило семь обращений. Во всех случаях написаны заявления в отдел полиции Бердска. И вся информация проверяется. По всем сообщениям инициирована доследственная проверка. Два сообщения проверена и направлены в отдел по делам о несовершеннолетних Бердска, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции Бердска сегодня, 11 декабря.

Стоит отметить, что бердчане не только сообщали о том, кто и где торгует смертью, но и о притонах, которые существуют в Бердске. три сообщения о торговле наркотиками читатели «Курьер. Среда. Бердск» прислали в редакцию. Все они были переданы в полицию Бердска.

Акция проводится по всей России. Ее цель — привлечь общественность к участию в противодействий незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

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От редакции

Вы знаете, де торгуют смертью?

Аноним, 11 декабря 2019 14:21
молодцы. закрывайте эти притоны нафиг
Аноним, 11 декабря 2019 15:33
А зачетного когда поймают? А мужественного полковника с пистолетом? А как там у нашего депутата кавказкой внешности с продажей сладостей?
А разногласий у выше перечисленных больше нет у бывшего главы СК?

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