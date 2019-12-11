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Маппинг-шоу за 1 млн рублей подарит 9 Мая власть жителям Бердска

12:00 11.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Световая картинка будет проецироваться на здания мэрии и управления образования за полчаса до салюта. Это будут истории бердских фронтовиков.

Маппинг шоу за 1 млн рублей подарит 9 Мая власть жителям Бердска
Световое шоу бердчане смогут посмотреть на площади Горького

Дополнительно профинансировали статью расходов в 2020 году на празднование 9 Мая отделу культуры Бердска.

-Уже есть договоренность с компанией, которая хочет сделать маппинг-шоу на двух зданиях — управлении образования и администрации города. Это когда световая картинка с определенным содержанием идет по зданиям. Мы этого никогда не делали. Содержание будет о воевавших бердчанах, — рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Маппинг-шоу планируют провести где-то за полчаса до праздничного салюта.

Оборудование для маппинг-шоу берется в аренду, которая обойдется городу в 1 млн рублей.

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От редакции

Вы уже видели маппинг-шоу?

Фронтовик, 11 декабря 2019 12:17
Подарите нам парк отдыха и туалет.
Поросёнок Пётр, 11 декабря 2019 12:30
Нууууу, мелковаты здания для нормального маппинга, на Горького 6 нужно на весь дом проецировать, это было бы зрелищно.
Новый мэр, 11 декабря 2019 12:44
А зачем?

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