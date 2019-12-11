Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс-директора КБУ Александра Кожина

Елена Полозова и ее доверитель обсуждают, будут ли они обжаловать решение суда. Решение об обжаловании вердикта горсуда не принял и прокурор города. Александр Кожин рассчитывал на оправдательный приговор.

Александра Кожина выпустили на свободу из зала суда

10 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету.

Татьяна Васюхневич приговорила всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы в колонии-поселении. Александра Кожина — к 3 годам 3 месяцам, Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам, и Сергея Оленича — к 1 году 11 месяцам. Экс-директору КБУ Бердска запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности.

Но Александр Кожин ожидал иного исхода событий:

— Я ожидал такого развития, но надеялся на оправдательный приговор, — высказался после завершения судебного заседания Александр Юрьевич.

Однако адвокат осужденного экс-директора КБУ Елена Полозова в бесед с «Курьер. Среда. Брдск» отметила, что довольна решением суда:

— Пока что мы с моим доверителем не приняли четкую позицию о том, будем ли обжаловать приговор. Это на стадии обсуждения.

Прокурор Бердска Роман Сивак также не принял решение об обжаловании приговора, так как он не поступил в прокуратуру Бердска.

-Приговор нужно изучить, а потом принимать решение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Стоит отметить, что гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:

— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Но суд пришел к выводу, что КБУ мог требовать с МК «Сибиряк» долг за неучтенную потребленную воду в размере 5,7 млн рублей. Но из-за действий Кожина, Оленича и Дыненкова лишились этого права, таким образом ущемили права муниципального предприятия.

Что касается второго эпизода уголовного дела в отношении троих бердчан по ситуации со строительной организацией «СтройРегионСервис», то КБУ мог требовать с организации более 20 млн рублей. Но не стал по указанию Александра Кожина.

Стоит отметит, что в иске КБУ к подсудимым в 170 млн рублей отказано в полном объёме. При этом наказание для всех подсудимых считается отбытым, так как в срок зачлось их время содержания под стражей и под домашним арестом.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

Фигуранты уголовного дела надеялись, что решение в отношении них будет вынесено до Нового года. Александра Кожина, Сергея Оленича и Владимира Дыненкова выпустили на свободу прямо из зала суда. Александр Кожин встретит Новый 2020 год в кругу семьи.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства…

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

