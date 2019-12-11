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Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс-директора КБУ Александра Кожина

12:32 11.12.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Елена Полозова и ее доверитель обсуждают, будут ли они обжаловать решение суда. Решение об обжаловании вердикта горсуда не принял и прокурор города. Александр Кожин рассчитывал на оправдательный приговор.

Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Александра Кожина выпустили на свободу из зала суда
Сюжет: Вода Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина

Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс-директора КБУ Александра КожинаВыпустили в зале суда: 3 года и 3 месяца колонии-поселения получил виновный в хищении воды на 75 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр КожинЕщё 58 новостей

10 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету.

Татьяна Васюхневич приговорила всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы в колонии-поселении. Александра Кожина — к 3 годам 3 месяцам, Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам, и Сергея Оленича — к 1 году 11 месяцам. Экс-директору КБУ Бердска запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности.

Но Александр Кожин ожидал иного исхода событий:

— Я ожидал такого развития, но надеялся на оправдательный приговор, — высказался после завершения судебного заседания Александр Юрьевич.

Однако адвокат осужденного экс-директора КБУ Елена Полозова в бесед с «Курьер. Среда. Брдск» отметила, что довольна решением суда:
— Пока что мы с моим доверителем не приняли четкую позицию о том, будем ли обжаловать приговор. Это на стадии обсуждения.

Прокурор Бердска Роман Сивак также не принял решение об обжаловании приговора, так как он не поступил в прокуратуру Бердска.

-Приговор нужно изучить, а потом принимать решение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич.

Стоит отметить, что гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки:
— Прошу суд назначить наказание для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Но суд пришел к выводу, что КБУ мог требовать с МК «Сибиряк» долг за неучтенную потребленную воду в размере 5,7 млн рублей. Но из-за действий Кожина, Оленича и Дыненкова лишились этого права, таким образом ущемили права муниципального предприятия.

Что касается второго эпизода уголовного дела в отношении троих бердчан по ситуации со строительной организацией «СтройРегионСервис», то КБУ мог требовать с организации более 20 млн рублей. Но не стал по указанию Александра Кожина.

Стоит отметит, что в иске КБУ к подсудимым в 170 млн рублей отказано в полном объёме. При этом наказание для всех подсудимых считается отбытым, так как в срок зачлось их время содержания под стражей и под домашним арестом.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения. Защита апеллировала к тому, что Кожин болен и не представляет угрозы для следствия за пределами СИЗО.

Фигуранты уголовного дела надеялись, что решение в отношении них будет вынесено до Нового года. Александра Кожина, Сергея Оленича и Владимира Дыненкова выпустили на свободу прямо из зала суда. Александр Кожин встретит Новый 2020 год в кругу семьи.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства…

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с применением оружия или специальных средств;
в) с причинением тяжких последствий, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
Довольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс директора КБУ Александра Кожина
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