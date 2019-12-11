Три смертельных ДТП, 77 человек получили травмы в 2019 году в Бердске

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 54 ДТП, в которых 1 человек погиб и 79 человек травмировано.

По вине водителей в нетрезвом состоянии

произошло 7 дорожно-транспортных происшествий,

в которых 1 человек погиб и 9 человек травмировано

за 11 месяцев 2019 года на территории города Бердска зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 77 человек травмировано, сообщило «Курьре.Среда.Бердск» Управление ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по Новосибирской области.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 62 ДТП, в которых 2 человека погибло и 86 человек травмировано.

По вине водителей произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 70 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 54 ДТП, в которых 1 человек погиб и 79 человек травмировано.

По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 7 дорожно-транспортных происшествий,

в которых 1 человек погиб и 9 человек травмировано.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 3 ДТП,в которых 6 человек травмировано

По вине пешеходов произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек травмировано

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 человек травмировано.

По видам ДТП распределились следующим образом:

Столкновение: 31; Опрокидывание: 1; Наезд на стоящее ТС: 3;

Наезд на препятствие: 2; Наезд на пешехода: 21;

Наезд на велосипедиста: 1; Падение пассажира: 1.

Основные причины ДТП:

— по дорожным условиям – 21 ДТП; — без права управления – 6 ДТП;

— нарушение правил расположение ТС на проезжей части – 2 ДТП;

— несоблюдение скоростного режима движения – 3 ДТП;

— выезд на встречную полосу движения – 4 ДТП;

— несоблюдение очерёдности проезда – 15 ДТП;

— из-за технической неисправности ТС- 15 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий,

в которых 11 несовершеннолетних травмировано.

За аналогичный период прошлого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 10 ДТП, в которых 10 детей травмировано.