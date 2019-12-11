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Враг не пройдет: Бабушек-сторожей заменят на сигнализацию в школах и детсадах Бердска

14:45 11.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это проводится в целях экономии средств на ночную охрану. Пока идет эксперимент в двух образовательных учреждениях.

Враг не пройдет: Бабушек сторожей заменят на сигнализацию в школах и детсадах Бердска
Даже если в школах и детсадах упразднят ночных сторожей, дневные охранники продолжат работать

Бюджет управления образования на 2020 год обсудили на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству в Бердске. А также областные программы, в которых участвуют школы и детсады города.

Есть программа «Безопасный город» в Новосибирской области, на нее ставится софинансирование из местного бюджета в сумме 15 тыс. рублей. Это установка в детских образовательных учреждениях видеонаблюдения, отметила начальник управления образования Жанна Тузова.

— Мы перешли с текущего года на установку видеонаблюдения в новом формате — ставим цифровые видеокамеры, в основном, в школах. Во всех учреждениях есть видеонаблюдение, но нужна модернизация и ею в дальнейшем нужно заниматься. Мы устанавливаем цифровые видеокамеры лучшего разрешения, чтобы четче понимать ту информацию, которая нам необходима. Мало того, мы уже начали устанавливать видеокамеры в местах большого скопления детей — спортивных залах, пищеблоках, — рассказала Жанна Леонидовна.

По словам Тузовой, школы сами осуществляют охрану. По старинке. Школы и детсады охраняют сторожа, дедушки и бабушки. В этом году в целях экономии средств решили поставить эксперимент в детсаду №8 и Центре развития образования. Перевели эти учреждения на пультовую охрану.

— Мы посчитали и поняли, что дорогое удовольствие — человеческая охрана, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

По словам начальника образования, если учреждения поставить на пультовую охрану, сэкономленная за год сумма будет приличной.

На сегодняшний день законодательство диктует, что сотрудники должны получать не менее прожиточного минимума, акцентировали депутаты.

Потому и начали заниматься данным вопросом, минимальная оплата постоянно повышается, ответила Тузова. Пока решили перевести на сигнализацию два учреждения, и посмотреть, что получится.

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От редакции

В вашей организации есть сторож?

Аноним, 11 декабря 2019 15:10
сигнализация сигнализацией может и сбой произойти ....... Пультовая охрана не прогонит хулиганов которые пакостят на территориях Так что палка о двух концах

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