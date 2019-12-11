Смертельное ДТП: 20-летняя пассажирка Nissan погибла в столкновении с газелью на трассе под Тогучином

Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу.

Гололед- причина многих ДТП

Сегодня, 11 декабря, в 00.50 в Тогучинском районе на 52-м км автодороги К-16р «Новосибирск — Карпысак» водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 20-летняя пассажирка «Ниссана».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: МВД по НСО