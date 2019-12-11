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Смертельное ДТП: 20-летняя пассажирка Nissan погибла в столкновении с газелью на трассе под Тогучином

13:30 11.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу.

Смертельное ДТП: 20 летняя пассажирка Nissan погибла в столкновении с газелью на трассе под Тогучином
Гололед- причина многих ДТП

Сегодня, 11 декабря, в 00.50 в Тогучинском районе на 52-м км автодороги К-16р «Новосибирск — Карпысак» водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель».

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 20-летняя пассажирка «Ниссана».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: МВД по НСО

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От редакции

Будьте осторожны на дороге!

Аноним, 11 декабря 2019 13:50
зачем фото бердского шоссе?

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