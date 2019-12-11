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С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске

14:15 11.12.2019 Фото: МВД по НСО
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Подозреваемую задержали на АЗС, расположенной на Бердском шоссе, когда она находилась за рулем автомобиля. Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске
В Новосибирске полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали в Новосибирске 23-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории Новосибирской области.

Подозреваемую задержали на АЗС, расположенной на Бердском шоссе, когда она находилась за рулем автомобиля. Задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального главка МВД России.

При досмотре автомобиля «Мазда Демио» полицейские обнаружили полимерный пакет, где находились синтетические наркотические средства массой более 500 граммов и около 440 граммов гашиша, предназначенные для сбыта.

В дальнейшем при осмотре квартиры в доме по улице Т. Снежиной в Новосибирске, используемой фигуранткой для хранения и фасовки наркотиков, полицейские обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту синтетические наркотические средства массой более 3660 граммов, около 2800 граммов гашиша и 400 граммов марихуаны.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 7800 граммов наркотических средств (мефедрон, МДМА, гашиш и марихуана).

По данному факту Главным следственным управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.

С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске
С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске
С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске
С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске
С килограммами солей и гашиша поймали жительницу Самары на Бердском шоссе в Новосибирске

Источник: МВД по НСО

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От редакции

Отторговалась?

Аноним, 11 декабря 2019 15:15
Молодцы.... ! наверное везла оптовую продажу .... Но не могла она одна этим заниматься..видимо целая цепочка

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