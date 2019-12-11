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Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска

18:00 11.12.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Скоро на площадке перед «Орионом» вырастут ледяные фигуры и появится елка с яркими игрушками.

Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
На колонне из снега какой-то озорник написал свое имя

Осталось 20 дней ждать наступления Нового года жителям Бердска. Между тем праздничное настроение уже создается. Снеговичками, слепленными во дворах домов, новогодними гирляндами и игрушками, развешанными в магазинах. И как ничто другое на неизбежность прихода Нового года указывает работа в снежном городке на площадке перед кинотеатром «Орион». И она уже началась.

Огорожена часть ледового катка, сделана часть основы барельефа, на котором какой-то озорник уже успел вырезать свое имя. Все еще только начинается. А будет…

Снежный городок строят в Бердске

Автор видео Галина Панчева

На площадке установят ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, трон, игрушку, снежинку, снеговика. Лед будет доставлен из Новосибирска. Только барельеф с символом 2020 года, Мышкой, будет сооружен из снега.

Не подведет и главный атрибут новогоднего праздника, искусственная ель, которая устанавливается на центральной новогодней площадке последние несколько лет. В прошлом году для нее докупили немало красивых игрушек. Так что, елка будет красавицей.

Возле «Ориона» зальют каток, установят три горки — одну большую и три маленькие.

Традиционно в городе будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке.

Главная елка, на площадке рядом с кинотеатром «Орион», зажжет свои огни 26 декабря, ориентировочно в 17.00.

Новогодний праздник возле ДК «Родина» соберет жителей Микрорайона 29 декабря в 16.00.

На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.

Впервые объявлен общегородской конкурс на лучшего Снеговика. Отдел культуры предлагает его слепить каждой организации и предприятию. Самые оригинальные работы оценит жюри и вручит призы.

Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
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