В шестой раз начали судить бердского риелтора Надежду Солопову

11 декабря начался очередной судебный процесс.
11 декабря начался очередной судебный процесс.
— Мои сыновья бомжами остались! Ты когда мне деньги вернёшь?! — обратилась потерпевшая к Надежде Солоповой до начала судебного процесса.
Надежда Кузьмовна промолчала в ответ. Во время следствия она признала вину и раскаялась, попросив рассмотреть её дело в особом порядке. В этом случае ей грозит наказание, не превышающее 2/3 от максимальных санкций статьи.
Риелтора Солопову уже судили в особом порядке пять раз. Все приговоры вынесли в прошлом году. Каждый раз в суде пенсионерка во всём признавалась и раскаивалась, просила рассмотреть дело в особом порядке. Четырежды ей выносили приговор за мошенничество, а один раз — за присвоение и растрату. Риелтор похитила из сейфа агентства недвижимости 510 тыс. рублей. Их оставил клиент, планируя купить комнату в общежитии. Кроме того Надежда Солопова обещала помочь людям получить ипотечные кредиты по наименьшей ставке. Брала деньги, но ничего не делала. Каждый раз Надежду Солопову признавали виновной и приговаривали к условным срокам наказания.
На очередном, шестом судебном процессе, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке высказался помощник прокурора Вячеслав Филиппенко. В итоге судья Павел Яковинов принял решение рассмотреть дело в обычном порядке. Следующее заседание назначено на 23 декабря.