Собачий кайф: Видео игры удушения друг другом школьниками на улице сняли жители Бердска

На видео видно, как семеро подростков «развлекаются». После падения на землю, «товарищи» бьют друг друга по щекам. Педагоги считают, что ребята не понимают уровня опасности.

Семеро школьников устроили игры в «собачий кайф» средь бело дня

Шокирующее видео прислала в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска, пожелавшая остаться инкогнито.

— Видео снимала моя приятельница из окна своего дома. Группа подростков душила друг друга по очереди, а потом приводила в чувства. Это ужасно. Я сама мама, мне дико наблюдать это со стороны и молчать. Может быть, родители узнают на этом видео своих детей и примут меры? — рассуждает Елена (имя вымышленное — прим. ред.) сегодня, 11 декабря.

На видео видно, как подростки душат друг друга руками. Инцидент происходит средь бела дня. Без чувств ребята падают камнем на снег, но пощечины «товарищей» приводят ребенка в чувства.

-Совсем не сильно! — восклицает подросток после приведения в чувства.

Среди семи подростков есть и девочка. На вид ребятам от 13 до 16 лет.

Сие действо происходит в районе улицы Рогачева Бердска, прямо за остановкой «Дом ветеранов». Совсем близко — школа №13. Не исключено, что подростки так развлекаются после уроков или на перемене.

Директор школы №13 Наталья Маркова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщила, что подобные игры не были усмотрены в общении воспитанников школы.

— У нас такого нет. Мы регулярно проводим беседы с учениками, объясняем им, что может быть опасно для них, — заверила Наталья Петровна сегодня, 11 декабря.

Директор школы отметила, что педагоги готовы опознать на видео учеников. Если окажется, что это их воспитанники, то школа примет меры. Кроме того, Наталья Маркова предположила, что этим видео должны заинтересоваться правоохранительные органы.

Стоит отметить, что игры с асфиксией ли удушьем — это умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок и состояние эйфории. Эта опасная забава встречается среди детей и подростков; занимаются ей как минимум с начала XX века. Имеется множество жаргонных названий этих игр, из русских стоит упомянуть «Собачий кайф» или «Собачья смерть».

Директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что в каждой школе существует положение о постановке на профилактический учет школьников. Там указано правила поведения и их нарушения, пропуски уроков, нарушения правил внутреннего распорядка в школе и прочее. Но нарушений в виде «собачьего кайфа» — не прописано.

— Такой статистики мы не видим. Что такие формы «развлечения» у молодежи существуют, я слышала. Но конкретно в какой школе — такой статистики нет. На сколько оно распространено в каждой школе или в целом по городу — не могу сказать. Педагог всегда в своей работе использует очень важный инструмент — слово, убеждение и общение. Этими инструментами мы пользуемся. В работе с детьми, родителями на любую тему. Говорим о нравственности, совести и морали. Вот об этом говорим. Проводим на любые темы родительские собрания. Наши дети и не так развлекаются, например, на дорогах. Что они только не придумывают у нас. Но это не вся молодежь, а определенная группа ребят. Думаю, этим ребятам не хватает внимания родных и близких. В то же время, наверное, у них не очень организован день. Очень много свободного времени остается на дурные вещи. Ребенка, считаю, нужно занимать кружками, творческими объединениями. Ведь можно не рассчитать силу в этом «развлечении». Это очень опасно. некоторые ребята молодые нее понимают уровни опасности, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» инцидент Жанна Тузова сегодня, 11 декабря.

Она отметила, что работа должна проводится совместно — с педагогами и родителями. Но по мнению Жанны Тузовой, подобное видео не стоит освещать в СМИ. Ведь некоторые школьники могут рассмотреть в нем призыв к действию.

— Сегодня дети экстремалы, они все хотят попробовать,- предположила Жанна Леонидовна.

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