11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

15:30 11.12.2019 Фото: tvk6.ru
3 0

По данным следствия, семья у ребенка была благополучная. Сейчас опрашиваются очевидцы, друзья и знакомые подростка, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В Красноярске 13-летний подросток залез на железнодорожный вагон и загорелся. Ребенок скончался на месте.

Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

Красноярский школьник залез на крышу поезда, загорелся и погиб на месте

10 декабря на ул. Семафорная 13-летний школьник гулял с друзьями в грузовой части ст. Злобино в Красноярске. Мальчик залез на вагон стоящего поезда, где его ударило электрической дугой с напряжением в 27000В. Подросток загорелся.

Подписчики «ТВК Красноярск» присылали фотографии с места происшествия.

Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Как сообщают представители красноярской РЖД, охранники технических путей ранее заметили подростков и выгнали их с территории. Тем не менее, школьники вернулись туда снова.

«Там разрешено находится только железнодорожникам. Там везде расположены плакаты, предупреждающие об опасности движения поездов, знаки на всех столбах, опорах, указывающие, что наверху опасное напряжение. Такое напряжение убивает буквально на расстоянии 2 м от провода. Он только поднялся на крышу, и его сразу ударило током», – пояснил «ТВК Красноярск» представитель красноярской РЖД Степан Алексеенко.

По данным следствия, семья у ребенка была благополучная. Сейчас опрашиваются очевидцы, друзья и знакомые подростка, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

«Если на железной дороге травмируется или погибает ребенок, то, значит, взрослые недостаточно ему объяснили [правила]. Это комплексная работа: наша, родителей и педагогов», – отметил представитель РЖД.

Источник: tvk6.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Объясните детям опасность железной дороги!

3уке, 11 декабря 2019 15:47
Прямо как в фильме ужасов!
Аноним, 11 декабря 2019 17:01
Непонимают они ничего,считают себя опытнее,смелее и умнее нас.А еще компьютерные игрушки сыграли роль,там ведь жиней много...Жаль искренне пацана,нелепо и страшно погиб.
Аноним, 11 декабря 2019 17:11
Физику в школе учить надо, так же как и корреспондентам :"ударило электрической дугой с напряжением в 27000В"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
17:34 11-12-2019
Химиотерапия: Витамин В9 помогает доставлять лекарство к раковым клеткам
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
17:30 11-12-2019
Обрушения моста под Владимиром попал на видео. Водитель чуть не погиб под обломками
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
17:29 11-12-2019
Не бери в руки и губы: косметические пробники в магазинах осеменены опасными бактериями
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
17:24 11-12-2019
«Всех отправили домой умирать»: главврача роддома №27 арестовали из-за жалоб пациентов Москвы
БердскРазбила стекло, завела отверткой "Жигули", проехала несколько метров банда малолетних угонщиков в центре Бердска
17:19 11-12-2019
Разбила стекло, завела отверткой
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
17:16 11-12-2019
Роды в воде: меньше боли у женщины, меньше стресса у новорожденного
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
17:15 11-12-2019
Как в кунсткамеру: хотят ли захоронить вождя Владимира Ленина родственники?
Листья соссюреи лечат костные инфекции
17:13 11-12-2019
Листья соссюреи лечат костные инфекции
БердскЭкс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
17:00 11-12-2019
Экс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области
16:45 11-12-2019
На позитиве: до 15 162 руб. 50 коп. вырастет МРОТ с 1 января 2020 года в Новосибирской области