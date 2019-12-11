Залез на крышу поезда и от мощного удара током загорелся школьник в Красноярске. Погиб на месте

По данным следствия, семья у ребенка была благополучная. Сейчас опрашиваются очевидцы, друзья и знакомые подростка, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В Красноярске 13-летний подросток залез на железнодорожный вагон и загорелся. Ребенок скончался на месте.

Красноярский школьник залез на крышу поезда, загорелся и погиб на месте

10 декабря на ул. Семафорная 13-летний школьник гулял с друзьями в грузовой части ст. Злобино в Красноярске. Мальчик залез на вагон стоящего поезда, где его ударило электрической дугой с напряжением в 27000В. Подросток загорелся.

Подписчики «ТВК Красноярск» присылали фотографии с места происшествия.

Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Как сообщают представители красноярской РЖД, охранники технических путей ранее заметили подростков и выгнали их с территории. Тем не менее, школьники вернулись туда снова.

«Там разрешено находится только железнодорожникам. Там везде расположены плакаты, предупреждающие об опасности движения поездов, знаки на всех столбах, опорах, указывающие, что наверху опасное напряжение. Такое напряжение убивает буквально на расстоянии 2 м от провода. Он только поднялся на крышу, и его сразу ударило током», – пояснил «ТВК Красноярск» представитель красноярской РЖД Степан Алексеенко.

По данным следствия, семья у ребенка была благополучная. Сейчас опрашиваются очевидцы, друзья и знакомые подростка, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

«Если на железной дороге травмируется или погибает ребенок, то, значит, взрослые недостаточно ему объяснили [правила]. Это комплексная работа: наша, родителей и педагогов», – отметил представитель РЖД.

Источник: tvk6.ru