Полёт под контролем: как узнать, каким самолётом вам предстоит лететь?

У кого-то это обусловлено утомительным планированием поездки. Но большинство туристов волнует вопрос безопасности во время полёта.

Сегодня в распоряжении путешественников, стремящихся в любой момент держать ситуацию под контролем, есть масса вспомогательных инструментов. При их помощи можно вести учет финансов, ориентироваться на незнакомой местности, экономить на аренде жилья и следить за самолётами. Например, сервис fly radar позволяет проследить за перемещением воздушного судна в реальном времени, а также узнать:

— его возраст и тип;

— дату первого полёта и историю эксплуатации;

— принадлежность к определенной авиакомпании;

— данные о том, какие компании использовали борт ранее;

— информацию, касающуюся аварий (если они были);

— время, когда самолёт будет пролетать над конкретным местом;

— модель авиалайнера, его регистрационный номер, оставшееся время полёта, график скорости и многое другое.

Чтобы получить нужную информацию, пользователю достаточно ввести бортовой номер лайнера или номер рейса в строку поиска на сайте сервиса или в приложении. Также возможен поиск по авиакомпаниям и аэропортам.

Как функционируют онлайн-радары?

Онлайн-радары отслеживают только те воздушные суда, на которых установлен ADS-B-транспондер. Как правило, такими передатчиками снабжают гражданские самолёты — государственные и военные отследить не получится. Эту технологию применяют около 70% всех авиалайнеров и 10% частных самолетов по всему миру.

Технология ADS-B основана на использовании системы GPS. При ее помощи устанавливаются точные координаты самолета, осуществляется передача информации о состоянии всех систем, обеспечивается передача сигналов бедствия и хранение данных. Ежесекундно вся информация о перемещении судна передается в эфир. Данные с борта принимают наземные станции, которые передают их на сервер авиарадара. По всему миру действует свыше 17 тысяч таких станций.

Отслеживание самолётов в режиме онлайн: для чего это нужно?

Сервисы авиатрекинга популярны среди тех, кто увлекается авиацией. Хобби, в основе которого лежит наблюдение за воздушными судами при помощи специального оборудования и программного обеспечения, называется радарспоттингом. Также сведения из «биографии» самолёта пригодятся для расширения кругозора и развлечения. К примеру, в ожидании взлёта можно анализировать, как влияет время на разные модели суден.

Благодаря онлайн-радарам любой человек может почувствовать себя авиадиспетчером и получить информацию о времени прибытия и отправления самолета, статусе рейса и возможных задержках. Кроме того, такие сервисы позволяют определить точное местоположение судна в данный момент или в определенное время в прошлом. Это актуально не только для пассажиров авиарейсов, но и для людей, которых ожидают приближающейся встречи с ними.