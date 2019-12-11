Мебель для оснащения баров



На его сайте https://www.bar-line.ru/ можно узнать об этом более подробно. На выбор потребителей представлены разнообразные барные стойки, столы, подстолья, столешницы, диваны и стулья. Есть много вариантов уличной мебели для открытых баров. А также буфеты, урны, мебель в стиле ЛОФТ, декоративные ограждения, элементы и мебель, комплектующие части.

Не менее разнообразно представлено оборудование для баров. Это разные кофемашины и блендеры, соковыжималки и миксеры для коктейлей. Есть встраиваемое оборудование и постмиксы. На сайте представлены разнообразные витрины, тепловое и холодильное оборудование, аксессуары и пр.

Компания предлагает клиентам конкурентные цены и выгодные условия на поставки мебели и оборудования для баров. Она обладает собственным производством, предоставляет полный комплекс услуг. Это профессиональное проектирование, разработка и монтаж мебели для баров, а также ресторанов и кафе. Доставка осуществляется по территории Российской Федерации и в страны Ближнего зарубежья. Подробности можно узнать у менеджера по телефону или электронной почте.