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Где купить новые или подержанные автомобили Volkswagen

14:59 11.12.2019
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Официальный дилер Фольксваген компания «Германика» предлагает подержанные и новые автомобили производителя.

Где купить новые или подержанные автомобили Volkswagen
На ее сайте https://www.germanika.ru/models/jetta_new/ можно узнать подробности. Автомобили Volkswagen отличает надежность и превосходные ходовые качества, безопасность движения и современный дизайн. В них применяются инновационные технологии, современные технические решения. Они обеспечивают отличный комфорт для водителя и пассажиров. Авто производителя популярны во всем мире. У дилера можно приобрести разные машины из модельного ряда Фольксваген.

Преимущества

  • В наличии автомобили всего модельного ряда.
  • Возможность заказа оригинальных аксессуаров, дополнительных опций.
  • Услуга тест-драйва.
  • Покупка новых автомобилей по системе Tradein (обмен на старый автомобиль).
  • Выгодные финансовые программы, специальные условия.
  • Отличное сервисное и гарантийное обслуживание.
  • Широкий выбор страховых программ.

Возможности

Компания имеет собственный сервисный центр, который предлагает клиентам широкий спектр услуг. Это кузовной ремонт и интерактивная приемка. Техническое обслуживание включает разные виды диагностики и ремонта автомобилей. Клиентам предлагаются оригинальные запчасти и эффективные технические жидкости (моторные масла). В центре действует множество сервисных программ.

Компания работает по программе DasWeltAuto по покупке подержанных автомобилей из Европы. Она позволяет минимизировать риски с этим связанные, гарантирует качество приобретаемого транспортного средства и прозрачность истории предыдущих владений и эксплуатации авто. Кроме того, гарантируется качество поставляемых б/у машин, в случае поломок производится ремонт.

На сайте компании есть конфигуратор, позволяющий подбирать оптимальные по стоимости и комплектации автомобили. У нее действует множество акций, которые постоянно обновляются. По ним приобретение автомобилей обходится намного дешевле. Корпоративным клиентам предоставляются комплексные предложения, действует индивидуальный подход.

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