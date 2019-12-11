Где купить новые или подержанные автомобили Volkswagen

На ее сайте https://www.germanika.ru/models/jetta_new/ можно узнать подробности. Автомобили Volkswagen отличает надежность и превосходные ходовые качества, безопасность движения и современный дизайн. В них применяются инновационные технологии, современные технические решения. Они обеспечивают отличный комфорт для водителя и пассажиров. Авто производителя популярны во всем мире. У дилера можно приобрести разные машины из модельного ряда Фольксваген.
Преимущества
- В наличии автомобили всего модельного ряда.
- Возможность заказа оригинальных аксессуаров, дополнительных опций.
- Услуга тест-драйва.
- Покупка новых автомобилей по системе Trade—in (обмен на старый автомобиль).
- Выгодные финансовые программы, специальные условия.
- Отличное сервисное и гарантийное обслуживание.
- Широкий выбор страховых программ.
Возможности
Компания имеет собственный сервисный центр, который предлагает клиентам широкий спектр услуг. Это кузовной ремонт и интерактивная приемка. Техническое обслуживание включает разные виды диагностики и ремонта автомобилей. Клиентам предлагаются оригинальные запчасти и эффективные технические жидкости (моторные масла). В центре действует множество сервисных программ.
Компания работает по программе DasWeltAuto по покупке подержанных автомобилей из Европы. Она позволяет минимизировать риски с этим связанные, гарантирует качество приобретаемого транспортного средства и прозрачность истории предыдущих владений и эксплуатации авто. Кроме того, гарантируется качество поставляемых б/у машин, в случае поломок производится ремонт.
На сайте компании есть конфигуратор, позволяющий подбирать оптимальные по стоимости и комплектации автомобили. У нее действует множество акций, которые постоянно обновляются. По ним приобретение автомобилей обходится намного дешевле. Корпоративным клиентам предоставляются комплексные предложения, действует индивидуальный подход.