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Не хватило фантазии: Одинаковое название «Дельфин» у двух детсадов возмутило депутатов Бердска

16:15 11.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С завершением строительства школы и яслей в Южном будет создан единый образовательный центр, заверили чиновники.

Не хватило фантазии: Одинаковое название «Дельфин» у двух детсадов возмутило депутатов Бердска
Филиал детсада «Дельфин» торжественно открыли 6 ноября

Новая школа в микрорайоне Южном откроет двери ученикам 1 сентября 2020 года. Школа большая, большая затратная финансовая составляющая, рассказала на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству 10 декабря начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Скажите, а что не хватило фантазии другим названием садик назвать, вернее сделать его отдельным учреждением? Это спрашивают люди, — обратилась к Тузовой депутат Елена Белова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Дельфин», расположенный неподалеку в Микрорайоне, открыл второй корпус в Южном, где занимается 220 детей. На строительство сада ушло около 200 млн рублей.

По словам Жанны Леонидовны, если бы в момент ввода детсада в эксплуатацию не произошел данный процесс, то акт ввода был бы получен только 17 ноября.

Так теперь нужно отделять сад и школу, предложила Белова.

— Мы сделали все правильно. Если бы мы раньше все это не начали, мы так быстро не открыли бы детсад. Родителям и детям пришлось бы ждать. По области стоит много садов, которые пошли по пути отдельного учреждения. Потому что нет юрлица, нет руководителя, некому было бы вести стройку, — акцентировала Тузова.

Людям, по большому счету, без разницы, отдельное это учреждение или нет, зато город выполнил все условия федеральной программы, ввел вовремя в эксплуатацию дошкольное учреждение и предоставил места детям — это важно, подчеркнула Жанна Леонидовна.

На таких же условиях, как и сад, будет открываться и школа — она станет филиалом лицея №6.

— Два профессионально подготовленных руководителя. Каждый готовит свое новое учреждение к новому учебному году. Они знают специфику приема детей, получение лицензии, — пояснил вице-мэр по социальной политике Сергей Носов.

В дальнейшем планируется создание образовательного центра в микрорайоне Южном. По планам, это будет объединение школы и дошкольного учреждения в единый образовательный центр, руководить которым будет один человек.

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