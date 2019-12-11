Экс-командир Бердской бригады спецназа Михаил Шустов требует выплатить зарплату с ведомственной охраны Минэнерго России

Михаил Шустов просит суд изменить дату приказа его увольнения, а также взыскать средний заработок за время вынужденного прогула — 18 017 рублей.

Михаил Шустов возглавлял спецназ Бердска

На протяжении двух месяцев экс-командир бригады спецназа Михаил Шустов судится с ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России Омского филиала. Еще 20 сентября этого года Михаил Сергеевич подал иск в бердский городской суд с пометкой иные требования о восстановлении на работе.

Однако на судебном заседании сегодня, 11 декабря, истец изменил свои исковые требования. Он не согласен с порядком его увольнения. Теперь он просит суд отменить тот приказ, которым он был уволен. Изменить в нем дату увольнения, создать иной приказ с датой, которой он полагает должна быть.

— Также Михаил Шустов просит взыскать средний заработок за время вынужденного прогула. Это 18 017 рублей, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя суда Наталья Сафронова сегодня, 11 декабря.



Следующее судебное заседание состоится 24 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 марта 2009 года бердчане вышли на главную городскую площадь в защиту бердского спецназа. Отдельная бригада ГРУ попала под армейскую реформу, согласно которой бердчан должны были объединить с улан-удинской подобной бригадой и перевести в Иркутск. Объединения не получилось. Не больше 15 человек из тысяч нашли работу в объединенной части.

Официально бригады не должно было быть с декабря 2009 года. Офицеры признавались, были проблемы с зарплатами и увольнением.

Но офицеры не «легли на дно». Нашли себя на гражданских должностях, в милиции, ФСБ. На парад, посвященный 65-летию Победы в 2010 году командир в/ч 64655 Михаил Шустов пришел как депутат.