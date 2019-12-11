Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала»: якобы малайзийский Boeing мог сбить украинский истребитель

В 2014 году «Первый канал» показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель.

В эфире телеканала была ошибка

В 2014 году «Первый канал» показал в эфире снимок с украинским МиГ-29, в сюжете выдвигалась версия, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Спустя пять лет Эрнст назвал сюжет ошибкой.

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — говорится в статье.

Сюжет о снимке вышел на «Первом канале» 14 ноября 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Ведущий «Первого» заявил, что на снимке, который был «предположительно сделан иностранным спутником-шпионом», виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер. Снимок, как утверждали журналисты «Первого», поступил в распоряжение программы после выхода расследования Российского союза инженеров, в котором выдвигалась версия, что самолет, на борту которого были 298 человек, сбил украинский истребитель. Вслед за тем, как расследование опубликовали, в РСИ поступило письмо, которое прислал «человек, представившийся выпускником MIT, авиаэкспертом с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом». Автор письма говорил, что согласен с выводами российских экспертов. К посланию прилагался снимок, на котором «отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя». Вероятность того, что «фото со спутника» было подделано, на «Первом» опровергли.

«Для того чтобы подделать такое, требуется даже более высокий профессионализм, чем для доступа к подобной информации. Господа, у вас есть эти снимки! Или другие! Предъявите их наконец! Руки на стол!» — говорил Леонтьев.

Автора письма, Джорджа Билта, вскоре разыскало издание Buzzfeed. Он рассказал, что нашел это фото на одном из форумов в интернете и честно предупредил об этом российских журналистов.

19 ноября 2014 года «Первый канал» в новом сюжете признал, что фото является фейковым, но ведущий программы Михаил Леонтьев заявил, что снимок «не выдавался ни за какое доказательство», первоисточник фото был вброшен либеральным блогером, а о виновности украинской стороны говорит «гробовое молчание официального Вашингтона» в ответ на скандал со снимком.

Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа по итогам нескольких лет работы пришла к выводу, что самолет был сбит с территории, контролируемой ополченцами, ракетным комплексом «Бук», доставленным из России.

Власти России эту версию отрицают. Минобороны в сентябре 2018 года подтвердило, что лайнер сбила ракета от «Бука», но утверждало, что эта ракета принадлежала украинским военным и стояла на вооружении ракетного полка, который «неоднократно» привлекался к операциям на востоке Украины. Власти Малайзии также заявляли о недоверии к результатам международного расследования.

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