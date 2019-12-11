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Разбила стекло, завела отверткой «Жигули», проехала несколько метров банда малолетних угонщиков в центре Бердска

17:19 11.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Пятеро подростков не успели угнать отечественный автопром — на место происшествия приехали полицейские. Угонщики попытались сбежать, но были пойманы и доставлены в отдел полиции.

Разбила стекло, завела отверткой Жигули, проехала несколько метров банда малолетних угонщиков в центре Бердска
Подросткам удалось завести автомобиль отверткой

10 декабря в 22.50 в дежурную часть отдела полиции Бердска поступило сообщении, что несколько несовершеннолетних пытаются угнать автомобиль «Жигули» от дома по улице Первомайской. На место происшествия срочно выехали сотрудники полиции, которые доставили в отдел полиции для разбирательства пять подростков.

— Установлено, что подростки разбили стекло на автомобиле, проникли внутрь. Один из них сел за руль и провернул замок с помощью отвертки. Запустил двигатель и проехал несколько метров, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 11 декабря.

Стоит отметить, что увидев полицию, подростки попытались скрыться, но были задержаны правоохранителями и доставлены в отдел полиции Бердска.

Ночью 11 декабря в полицию поступило заявление от владельца «Жигулей» о попытке угона автомобиля. Материал проверки в настоящее время передан в следственное управление следственного комитета РФ по городу Бердска.

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