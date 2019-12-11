Пальмовое масло вместо молока: Продукты с растительными жирами хотят переименовать

С 1 июля 2019 года для удобства потребителей магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. Товары расставляют по разным полкам, или, к примеру, на их ценниках фигурируют специальные аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира).

Молочные продукты с растительным жиром хотят переименовать для удобства потребителей

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции. Об этом рассказали в техническом комитете при Росстандарте. Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет. В Минсельхозе подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производители предлагают исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока. Об этом рассказал глава технического комитета при Росстандарте Аркадий Пономарёв. Это позволит иначе регулировать обращение этих товаров, в том числе изменить их названия.

Молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50% жировой базы, то есть включить растительные компоненты — например, пальмовое, кокосовое или другое масло.

По словам Аркадия Пономарёва, сейчас на этикетках таких товаров указано: молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира), произведенная по технологии сметаны, творога, сыра и так далее. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение, уверен эксперт.

С 1 июля 2019 года для удобства потребителей магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. Товары расставляют по разным полкам, или, к примеру, на их ценниках фигурируют специальные аббревиатуры: БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира).

Но это, по словам Аркадия Пономарёва, лишь полумеры. Поэтому отрасль предлагает дать таким товарам новое определение и название для продажи. Если продукты произведены на основе молока с добавлением растительных жиров, то густую продукцию следует назвать кремом, пастой, соусом, десертом. Если же она жидкая, то –– коктейлем или напитками. Названия не должны вводить потребителей в заблуждение, считает эксперт.

— Когда мы говорим «кетчуп», то знаем, что речь идет о томатной пасте или продукции из помидоров, но всё равно даем этому товару отдельное наименование. Так же мы поступаем и в случае со сливочным маслом и маргарином — это разные товары. Такой же принцип следует распространить и на другие продукты, — подчеркнул он.

Предложение уже обсуждалось на техническом комитете при Росстандарте, добавил Аркадий Пономарёв. В его работе участвуют основные производители молочных продуктов. Компании уже провели устные консультации с Минсельхозом и правительством. Протокол решения технического комитета направлен в Минсельхоз, уточнил Аркадий Пономарёв. Если ведомства одобрят предложения бизнеса, то российская сторона должна будет выступить с такой инициативой на уровне ЕАЭС, так как действия техрегламентов распространяются на все государства объединения (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что пока предложения технического комитета Росстандарта об изменении названий пищевых продуктов, в которых молочные жиры заменены на растительные масла, в ведомство не поступали. В министерстве уточнили, что инициатива, о которой говорил глава комитета, обсуждается в рамках текущей работы. Так, сейчас проводятся консультации с экспертами из России и других государств-членов ЕАЭС, после чего Минсельхоз сформирует предложения и в установленном порядке направит их в Евразийскую экономическую комиссию, добавили в ведомстве.

На уровне ЕАЭС сейчас идет обсуждение изменений действующего регулирования в части уточнения наименований продуктов, произведенных с заменой молочного жира, подтвердили «Известиям» в Национальном союзе производителей молока. В организации согласны, что продукты с ЗМЖ — самостоятельная категория, которая с точки зрения пищевой ценности отличается от молока и молочных продуктов. Для них нужно создать отдельное регулирование.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что изменения затронут в первую очередь производителей. Магазины уже сегодня разделяют продукцию с ЗМЖ и БЗМЖ, сказал директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. Однако он полагает, что нововведение может снизить спрос на такие товары, особенно в первые месяцы после того, как мера будет реализована. Покупатели будут искать и не находить продукты с привычными названиями, уверен он.

Источник: Известия