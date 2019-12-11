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Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников

20:25 11.12.2019 Фото: nsktv.ru
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Региональным решением перенести выходной день на другую дату для жителей всей области нельзя, это исключительно федеральные полномочия, – подчеркнул губернатор.

Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников
Андрей Травников прокомментировал инициативу сделать день перед встречей Нового года выходным

Андрей Травников прокомментировал инициативу сделать день перед встречей Нового года выходным.

Глава региона сейчас находится в Москве, где участвует в Днях Новосибирской области в Совете Федерации. В столице Андрей Травников выразил свою точку зрения на идею отдыхать в канун Нового года – 31 декабря, чтобы россияне могли лучше подготовиться к празднику.

«Региональным решением перенести выходной день на другую дату для жителей всей области нельзя, это исключительно федеральные полномочия, – подчеркнул губернатор. – Но, учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчинённых домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим».

Впрочем, сотрудников регионального правительства такое пожелание не коснётся. Как отметил губернатор, правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать «в соответствии с производственным календарём всей страны».

Источник: nsktv.ru

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