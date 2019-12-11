Apple выпустил новый Mac Pro за 3,3 млн рублей

Американская корпорация Apple объявила о старте продаж самого мощного и дорого компьютера для профессионалов Mac Pro.

Выпустили новый Apple Mac Pro для профессионалов

Американская корпорация Apple объявила о старте продаж самого мощного и дорого компьютера для профессионалов Mac Pro.

В начальной конфигурации компьютер оснастили 8-ядерным процессором, 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 256 ГБ, а также видеокартой. В улучшенной модели есть 28-ядерный процессор Intel Xeon, также модель поддерживает до 1,5 терабайт оперативной памяти DDR4 ECC и SSD хранилище объемом до 4 терабайт.

В зависимости от комплектации Mac Pro обойдется покупателю по цене от 380 тыс. до 3,3 млн рублей.

Покупатели уже могут делать предзаказы. Ожидается, что продажи стартуют в конце декабря.

Источник: Агентство Бизнес Новостей