11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет

21:47 11.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Найденные предметы указывают на процветавшую в то время торговлю и судоходство вдоль реки Янцзы, самой длинной реки Китая. Кроме того, ученые считают это аргументом в пользу гипотезы о существовании в древности морского Шелкового пути.

В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет
Кластер найденных гробниц является редким по их размеру, количеству и расположению

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Цзянси обнаружили 73 древних гробницы, возраст которых варьируется от 1400 до 1800 лет.

Раскопки были проведены на востоке страны близ города Наньчан. Они стартовали в августе 2018 года, хотя сам археологический участок был обнаружен еще в 2013 году.

Площадь раскопок составила около восьми тысяч квадратных метров. Всего на этой территории было раскопано 73 гробницы. Их возраст варьируется от 1400 до 1800 лет.

По мнению археологов, большинство обнаруженных гробниц были построены в период времени с 222 по 589 годы нашей эры. В усыпальницах находилось большое количество погребальных предметов, многие из которых очень хорошо сохранились.

В частности, археологи нашли более 700 предметов из фарфора, металла и керамики, мебель, статуэтки и оружие. Как полагают исследователи, фарфор был привезен в эти места с территории современных провинций Хунань и Чжэцзян.

Это указывает на процветавшую в то время торговлю и судоходство вдоль реки Янцзы, самой длинной реки Китая. Кроме того, ученые считают это аргументом в пользу гипотезы о существовании в древности морского Шелкового пути.

«По сравнению с другими открытиями того периода времени, этот кластер гробниц является редким по их размеру, количеству и расположению, — говорит профессор Вэй Чжэн из Пекинского университета. — Кроме того, были обнаружены различные региональные особенности, что имеет большое значение для изучения истории и развития Наньчана, а также культурного обмена и этнической интеграции в Древнем Китае».

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Увлекаетесь археологией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Apple выпустил новый Mac Pro за 3,3 млн рублей
23:08 11-12-2019
Apple выпустил новый Mac Pro за 3,3 млн рублей
Как женщина может уберечь себя от онкологии?
22:43 11-12-2019
Как женщина может уберечь себя от онкологии?
Заворотнюк может навсегда остаться парализованной 1
22:34 11-12-2019
Заворотнюк может навсегда остаться парализованной
Чтобы давление не повышалось: как предотвратить гипертензию
22:20 11-12-2019
Чтобы давление не повышалось: как предотвратить гипертензию
В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет
21:47 11-12-2019
В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет
Как быстро сбить температуру у ребенка?
21:25 11-12-2019
Как быстро сбить температуру у ребенка?
10 летняя рапунцель из Астрахани попала в книгу рекордов России
20:56 11-12-2019
10 летняя рапунцель из Астрахани попала в книгу рекордов России
Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников
20:25 11-12-2019
Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников
Кремль: Повышение благосостояния граждан - основная цель нацпроектов в экономике России 5
18:03 11-12-2019
Кремль: Повышение благосостояния граждан - основная цель нацпроектов в экономике России
БердскНовый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
18:00 11-12-2019
Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска