11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Как быстро сбить температуру у ребенка?

21:25 11.12.2019 Фото: pixabay.com
0

Температуру нужно сбивать, если она выше либо 38,5 °С, либо 39, либо даже 39,5. Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру.

Как быстро сбить температуру у ребенка?
Снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях

Простудные и вирусные заболевания у детей могут сопровождаться высокой температурой. Видя на градуснике повышенные показатели, родители часто впадают в панику и начинают сбивать температуру ребенку всеми известными способами, хотя на самом деле это необходимо не всегда.

Почему и когда не стоит сбивать температуру?

Повышенная температура является защитной реакцией организма на проникновение в него вредоносных микроорганизмов. Кроме этого, при температуре 38-38,5 °С вырабатывается особый белок интерферон, который активно борется с возбудителями вирусов, в том числе ОРВИ. Его максимальная концентрация наблюдается на второй-третий день болезни. Если же активно сбивать температуру до отметки ниже 37,5 °С, то выработка интерферона организмом сокращается и антитела появляются только на пятый-шестой день. В результате продолжительность болезни может увеличиться до семи дней.

В каких случаях нужно быстро сбивать температуру?

По словам врача-педиатра Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Григория Шеянова, сегодня не существует единого подхода в этом вопросе. Педиатры обращают внимание на то, что реакция организма на повышение температуры у детей может быть абсолютно разной. «Большинство рекомендаций сходятся на том, что температуру нужно сбивать, если она выше либо 38,5 °С, либо 39, либо даже 39,5. Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру», — говорит Шеянов.

По словам педиатра, если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, то это тоже может потребовать снижения температуры при более низких показателях. «В частности, снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях. Также если у ребенка имеются какие-то хронические заболевания в стадии декомпенсации, особенно это касается заболеваний сердца или легких», — говорит врач.

Какие методы понижения температуры можно использовать?

Чтобы быстро сбить температуру, лучше всего использовать жаропонижающие средства. Одним из оптимальных методов считаются лекарства с парацетамолом. «Прием жаропонижающих средств может быстро снизить температуру. Существует ряд охлаждающих методов для снижения температуры, например, использование грелки со льдом и т. д., но все они дают лишь кратковременный эффект. Их можно использовать только в дополнении к медикаментозным методам, но не вместо них», — советует Шеянов.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем обычно сбиваете температуру у ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Apple выпустил новый Mac Pro за 3,3 млн рублей
23:08 11-12-2019
Apple выпустил новый Mac Pro за 3,3 млн рублей
Как женщина может уберечь себя от онкологии?
22:43 11-12-2019
Как женщина может уберечь себя от онкологии?
Заворотнюк может навсегда остаться парализованной 1
22:34 11-12-2019
Заворотнюк может навсегда остаться парализованной
Чтобы давление не повышалось: как предотвратить гипертензию
22:20 11-12-2019
Чтобы давление не повышалось: как предотвратить гипертензию
В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет
21:47 11-12-2019
В Китае найдено 73 древних гробницы возрастом около 1800 лет
Как быстро сбить температуру у ребенка?
21:25 11-12-2019
Как быстро сбить температуру у ребенка?
10 летняя рапунцель из Астрахани попала в книгу рекордов России
20:56 11-12-2019
10 летняя рапунцель из Астрахани попала в книгу рекордов России
Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников
20:25 11-12-2019
Подарить выходной день 31 декабря предложил владельцам бизнеса губернатор Травников
Кремль: Повышение благосостояния граждан - основная цель нацпроектов в экономике России 5
18:03 11-12-2019
Кремль: Повышение благосостояния граждан - основная цель нацпроектов в экономике России
БердскНовый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска
18:00 11-12-2019
Новый год мчится : Каток и барельеф строят в снежном городке Бердска