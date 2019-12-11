Как быстро сбить температуру у ребенка?

Температуру нужно сбивать, если она выше либо 38,5 °С, либо 39, либо даже 39,5. Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру.

Снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях

Простудные и вирусные заболевания у детей могут сопровождаться высокой температурой. Видя на градуснике повышенные показатели, родители часто впадают в панику и начинают сбивать температуру ребенку всеми известными способами, хотя на самом деле это необходимо не всегда.

Почему и когда не стоит сбивать температуру?

Повышенная температура является защитной реакцией организма на проникновение в него вредоносных микроорганизмов. Кроме этого, при температуре 38-38,5 °С вырабатывается особый белок интерферон, который активно борется с возбудителями вирусов, в том числе ОРВИ. Его максимальная концентрация наблюдается на второй-третий день болезни. Если же активно сбивать температуру до отметки ниже 37,5 °С, то выработка интерферона организмом сокращается и антитела появляются только на пятый-шестой день. В результате продолжительность болезни может увеличиться до семи дней.

В каких случаях нужно быстро сбивать температуру?

По словам врача-педиатра Детской городской клинической больницы №9 им. Г. Н. Сперанского Григория Шеянова, сегодня не существует единого подхода в этом вопросе. Педиатры обращают внимание на то, что реакция организма на повышение температуры у детей может быть абсолютно разной. «Большинство рекомендаций сходятся на том, что температуру нужно сбивать, если она выше либо 38,5 °С, либо 39, либо даже 39,5. Но если речь идет о так называемой белой лихорадке, когда у ребенка бледная кожа, холодные ладошки, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру», — говорит Шеянов.

По словам педиатра, если у ребенка есть отклонения в состоянии здоровья, то это тоже может потребовать снижения температуры при более низких показателях. «В частности, снижать температуру нужно при эпилепсии или других судорожных состояниях. Также если у ребенка имеются какие-то хронические заболевания в стадии декомпенсации, особенно это касается заболеваний сердца или легких», — говорит врач.

Какие методы понижения температуры можно использовать?

Чтобы быстро сбить температуру, лучше всего использовать жаропонижающие средства. Одним из оптимальных методов считаются лекарства с парацетамолом. «Прием жаропонижающих средств может быстро снизить температуру. Существует ряд охлаждающих методов для снижения температуры, например, использование грелки со льдом и т. д., но все они дают лишь кратковременный эффект. Их можно использовать только в дополнении к медикаментозным методам, но не вместо них», — советует Шеянов.

Источник: АиФ